Rettssaken om vindkraftanleggene på Øyfjellet blir utsatt til neste år

Rettssaken med mange likhetstrekk med Fosen-saken skulle starte mandag 30. mai i Helgeland tingrett. Nå er den utsatt til uke 22 i 2023, opplyser Elisabeth Hofstad, førstekonsulent i Helgeland tingrett, til NRK.

Det er den andre utsettelsen av denne saken, som først var berammet til 23. april i fjor. Da ble den utsatt et år etter krav fra Øyfjellet Wind, som ønsket mer tid til å forberede saken, der staten er partshjelper.

Reinbeitedistriktets ønske

Øyfjellet Winds pressetalsperson skriver i en e-post til Vårt Land at det nå er reinbeitedistriktet som har bedt om utsettelse. Det bekrefter reinbeitedistriktet Jillen-Njaarkes advokat Pål Gude Gudesen.

Gudesen sier til Vårt Land at bakgrunnen for at reinbeitedistriktet ba om utsettelse, er sammensatt, men at det har sammenheng med at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 21. april kom med et vedtak om avbøtende tiltak for flyttleien for rein som går gjennom vindkraftanlegget.

– 15. mai fikk vi vite at både utbygger og statsforvalteren i Nordland har påklaget vedtaket, med ulike begrunnelser. Ettersom avbøtende tiltak i disse sakene er relativt avgjørende, mener vi retten må vite hva som er løsningen som ligger på bordet, som den skal ta stilling til, sier Gudesen.

Flytte rein med lastebil

NVEs avbøtende tiltak går ut på å stenge flyttleien og legge opp til at rein kan flyttes med lastebil. Fra reinbeitedistriktets perspektiv er det ingen god løsning.

– Den største bekymringen er at så omfattende driftsomlegginger fører til at den tradisjonelle driften opphører, med transportetapper og tilrettelegging på begge sider, sier Gudesen.

Han viser til at konsesjonen ble opprettholdt av Olje- og energidepartmentet i 2016, og mener at hvilke avbøtende tiltak det skulle vært tale om, burde vært klarlagt for lenge siden.

[ En tro bygd på fjell ]

---

Øyfjellet-saken

Øyfjellet vindkraftverk er utbygd og ligger i reinbeiteområdet til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt i Mosjøen i Nordland.

Utbyggerselskapet Øyfjellet Wind har fått konsesjon med rett til å ekspropriere områdene der vindkraftanlegget ble bygd. Da skal utbygger betale erstatning til det berørte reinbeitedistriktet.

Reinbeitedistriktet mener at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtaket er ugyldig, og at skjønnssaken skal nektes fremmet.

Også Fosen-saken dreide seg om en skjønnssak. Der ble konsesjons- og ekspropriasjonsvedtaket kjent ugyldig i Høyesterett høsten 2021. Snart 600 dager etter dommen er det fortsatt ikke avklart hva som skjer med vindkraftanleggene på Fosen etter at konsesjon og ekspropriasjon ble kjent ugyldig av Høyesterett.

---

[ I hundre år tapte reindriftssamer i retten fordi en historiker sa feil ]