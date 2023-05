Equinor utsetter videre utvikling av havvindpark på ubestemt tid

Manglende tid til å levere etter plan er også en grunn for avgjørelsen.

– Dessverre ser vi ikke lenger noen mulighet til å levere på vårt opprinnelige initiativ med å ha en flytende havvindpark i drift i god tid før 2030, sier leder Siri Espedal Kindem for Fornybar i Norge i Equinor.

Da Equinor i fjor lanserte Trollvind, var målet en investeringsbeslutning i 2023 og byggestart i 2027. Allerede i april ble disse planene utsatt. Vindturbinene på Trollfeltet skulle levere strøm til Kollsnes – som både skulle gi lavere priser i bergensområdet og bidra til å elektrifisere oljeplattformene.

Equinor skriver i pressemeldingen at det er kraftig økende kostnader i hele verdikjeden, og at det derfor er umulig å realisere prosjektet uten noen form for støtte. I tillegg vil teknologi som lå til grunn for konseptet, ikke være tilgjengelig som planlagt.