Ultranasjonalistisk minister besøker Tempelhøyden

Ifølge politiet gikk besøket fredelig for seg. Ben-Gvir selv la ut et bilde av seg selv på høyden, der han uttalte at «Jerusalem er vår sjel».

– Truslene fra Hamas skremmer oss ikke, og jeg har nå gått opp på Tempelhøyden, sa han og gjorde det klart at «nå er det vi som styrer her».

Det er andre gang siden han gikk inn i regjeringen, at Ben-Gvir besøker høyden, som han brukte det jødiske navnet på, men som palestinerne kaller Haram al-Sharif.

Både Jordan, som formelt styrer høyden, og den palestinske presidenten fordømte besøket til Ben-Gvir. Hamas fordømte Ben-Gvirs forrige besøk i januar, og søndag fordømte de ham igjen.

Slike besøk har ofte utløst sterk uro. Blant annet ble den andre intifadaen utløst som følge av at tidligere statsminister Ariel Sharon besøkte stedet i september 2000.

To store moskeer befinner seg på høyden, som utgjør restene av jødenes siste tempel. Jøder har generelt bare adgang til området så lenge de ikke ber.

Ben-Gvir og en voksende ultranasjonalistisk bevegelse krever økt jødisk tilgang til høyden, som er jødenes helligste sted, men også muslimenes tredje helligste sted.

Ben-Gvirs besøk fant sted tre dager etter at han og titusener av jødiske nasjonalister marsjerte gjennom gamlebyen mens de ropte til dels rasistiske slagord mot palestinerne. Marsjen er en årviss begivenhet for å minnes Israels erobring av Øst-Jerusalem i 1967.

Palestinerne langs marsjruten måtte stenge butikkene sine, og mange ble fjernet med makt for at marsjen kunne passere. Det var mange tilfeller av vold mot palestinere og journalister, og selv USA fordømte hatefulle slagord som «Død over palestinerne».