Kristenavisa Norge Idags generalforsamling i juni i fjor ble åsted for offentlig konflikt og splittelse i bevegelsen. Både gründer og sjefredaktør Finn Jarle Sæle, og daværende assisterende redaktør Bjarte Ystebø, beskyldte hverandre for å ville ta kontroll over avisa.

Konflikten ble avgjort på generalforsamlingen der fullmakter fra Norge Idags over 2.600 aksjonærer ble avgjørende, og Sæle-fløyen gikk av med seieren.

I etterkant ble det kjent at to av de største aksjonærene i avisa solgte seg ut. De to var imidlertid hemmelighetsfulle om hvem de hadde solgt til.

Denne uka ble aksjeregisteret for 2022 offentliggjort. Registeret viser at mange av aksjene som ble solgt i fjor, ble kjøpt opp av Sæle-familien.

[ Oslo Symposium: Israel, falske nyheter og lett uenighet i kristenmedia ]

Til Vårt Land sier Finn Jarle Sæle selv at han som ansatt i avisa ikke ønsker å kommentere på endringer i aksjeregisteret.

– Det er en eiersak. Ledelsen i bedriften kan ikke bytte hatter slik. Det ansatte sier om sånne ting, må begrenses til et oppklarende minimum, sier han.

Harde anklager

I etterkant av konflikten ble det kjent at Norge Idags største aksjonær, det familieeide selskapet CIT Holding AS, solgte seg ut. Styreleder Idar Tangen sa da til Vårt Land at salget ikke hadde noe med konflikten å gjøre, og at han for øvrig støttet Sæle.

– At det ble salg akkurat nå var litt tilfeldig. Hadde anledningen bydd seg, så hadde vi solgt oss ut for en tid tilbake. Aksjene mine har lenge vært til salgs, sa Tangen.

Tangen satt da på rett over 7 prosent av aksjene. Kort tid etter ble det kjent at Havila Holding AS, som var tredje største eier med 3,6 prosent, også solgte seg ut.

Salget skjedde etter et program på TV Visjon Norge hvor Jan Hanvold kalte Bjarte Ystebø kuppmaker, illojal og judas. Hva skal vi med Satan når mennesker lar seg bruke på denne måten, for å si det sånn? sa Hanvold i programmet.

– Når vi som hadde gitt fullmakt til Bjarte ble beskyldt for å være en del av Djevelens verk, tenkte jeg at i dette kompaniet skal ikke jeg være med lenger, sa Havila-eier Per Sævik til Dagen da.

Norge IDAG KONFLIKT: Bjarte Ystebø tapte slaget på Norge Idags generalforsamling i fjor. (Erlend Berge)

Fjernet døde eiere

CIT Holding, Havila Holding og Bjarte Ystebø er de tre største blant aksjonærene som har solgt seg helt ut siden i fjor. En større aksjepost tilhørende et selskap som ble lagt ned i 2013, er også fjernet.

I tillegg er i overkant av 70 småaksjonærer fjernet fra aksjeregisteret. Minst 23 av disse er døde, og har vært det i flere år. I ett tilfelle har aksjeeieren vært død i 20 år.

Selv om Sæle-familien samlet sett har kjøpt seg opp, har sjefredaktør Finn Jarle Sæle hatt en liten reduksjon i sin aksjepost. Han eier nå 5,25 prosent av aksjene i selskapet.

Disse har kjøpt

Kristenfolkets Pressestøttefond er den eieren som har økt sin andel mest, med nær en firedobling av antall aksjer. Fondet eier nå nesten 14 prosent av aksjene i Norge Idag.

Fondet ble opprinnelig stiftet med den hensikt å ta hånd om gaver til Norge Idag, og sikre en bærekraftig økonomi da avisa fikk avslag på pressestøtte. Norge Idag har siden fått innvilget offentlig pressestøtte.

I FAMILIEN: Anita Apeltun Sæle har firedoblet antall aksjer hun eier i Norge Idag siden i fjor. Her på Oslo Symposium i april. (Matilde Solsvik)

Anita Apelthun Sæle og sønnene Runar og Erlend Sæle har samtidig økt aksjepostene sine. Nå eier de tre til sammen litt over 6 prosent av aksjene.

Det har også kommet til en håndfull nye småaksjonærer, men brorparten av aksjene som har blitt solgt, har altså tilfalt Pressestøttefondet og Sæle-familien.

Sæle-familiens kontroll

Noe av bakgrunnen for konflikten på generalforsamlingen i fjor var at det var planlagt en aksjeemisjon. Ifølge Ystebø ville emisjonen medføre at Sæle-familien fikk større kontroll med avisa.

– Emisjonen var egnet til å endre hele bevegelsens karakter. Da Norge Idag ble til, var det på en forutsetning om at avisen skulle eies av de mange, ikke kontrolleres av noen få, sa Ystebø til Vårt Land da.

Sæle-familien har fortsatt ikke rent flertall, men kontrollerer en betydelig større andel av aksjene enn før.

[ Sliter med å rekruttere migranter til kirkevalgslistene: – Reagerer på den liberale teologien ]

Den største enkeltposten ligger i Pressestøttefondet. Her sitter Anita Apelthun Sæle, Finn Jarle Sæles kone og politisk redaktør i avisa, som styreleder. Sammen med sønnen Runar Sæle har de to flertall i styret.

Ekteparet Sæle og de to sønnene Runar og Erlend har hver for seg betydelige aksjeposter. I tillegg finnes det over 20 mindre aksjeposter spredt ut over familiemedlemmer og selskaper som familien kontrollerer.

Til sammen teller disse postene omtrent like mye som Pressestøttefondet. Totalt sett sitter familien med stemmerett for 27,6 prosent av aksjene.

I selskapets aksjeregister er det også totalt 8.534 av 140.283 aksjer som ikke er gjort rede for. Det utgjør 6 prosent av eierskapet til avisa, hvor det altså er uklart hvem som sitter med aksjene.

---

Norge Idag

Konservativ, kristen ukeavis, med base i Bergen.

Startet opp i 1999 av Finn Jarle Sæle.

Rundt 11.000 abonnenter, utgitt én gang i uka.

Konflikten handlet om hvem som skal lede avisen, etter at Finn Jarle Sæle etter planen skulle trekke seg tilbake.

Assisterende sjefredaktør Bjarte Ystebø mobiliserte aksjonærene for å sikre støtte på generalforsamlingen i 2022, men tapte.

---