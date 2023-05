Assad er invitert på FNs klimatoppmøte i Dubai

Det er president i De forente arabiske emirater sjeik Mohammed bin Zayed som har utstedt invitasjonen, ettersom landet hans er vertskap for COP28.

Invitasjonen kommer samme dag som Syria for første gang på drøyt elleve år fikk delta i et møte i Den arabiske liga etter flere års utestengelse.

FNs nødhjelpskontor (OCHA) har tidligere sagt at menneskeskapte klimaendringer fortsetter å være en viktig faktor for at Syria fremdeles er i borgerkrig etter 13 år. De peker på at ekstrem tørke har tvunget flere på flukt og forverret de allerede ustabile sosioøkonomiske forholdene i landet og økt risikoen for ytterligere konflikt.

FN-toppmøtet avholdes i Dubai mellom 30. november og 12. desember. Møtet har blitt holdt årlig siden FNs første klimaavtale i 1992.