Opposisjonsparti tar foreløpig ledelse i valget i Thailand

Partiet, ledet av den styrtrike Shinawatra-familien, har hittil fått 22 prosent av stemmene til nasjonalforsamlingen og 21 prosent av stemmene i de ulike valgkretsene.

Det er meldt om rekordhøyt deltakelse i parlamentsvalget, hvor rundt 52 millioner thailendere er stemmeberettiget.

Mulig koalisjon

Det andre opposisjonspartiet Phak Kao Klai (Marsj Fremad), ledet av Pita Limjaroenrat, er utpekt som Pheu Thais største utfordrer. Partiet ligger på en foreløpig andreplass.

Det er Limjaroenrat svært fornøyd med, og allerede nå sier han at et koalisjonssamarbeid med Shinawatra og Pheu Thai «definitivt ligger i kortene». Til sammen har de to partiene foreløpig over halvparten av stemmene.

– Folkets stemme er viktigst, sier Shinawatra, som understreker at hun er glad for at konkurrenten Marsj Fremad også ser ut til å gjøre det bra i valget.

Både Shinawatra og Limjaroenrat har sagt de vil gjøre slutt på det ni år lange militærstøttede regimet i Thailand dersom de blir valgt.

Kan ta lang tid

Det ser ikke like lyst ut for sittende statsminister Prayut Chan-o-cha, som ligger på en foreløpig tredjeplass nasjonalt med 7-8 prosent av stemmene.

Ifølge en valgdagsmåling er Pheu Thai og statsministerkandidat Paetongtarn Shinawatra spådd en valgseier på 60 prosent, skriver avisen Bangkok Post. Men hvem som blir statsminister, blir først bestemt under en fellesseanse i nasjonalforsamlingen i Bangkok i juli.

Det er ventet at det kan ta flere måneder før en regjering blir presentert for folket.

















