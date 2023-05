Kraftig syklon har nådd kysten av Bangladesh og Myanmar

– Syklonen krysser nå kysten ved Cox’s Bazar og Nord-Myanmar. Den vil trolig bevege seg mot nord-nordøst og fullføre passeringen over kysten ved Sittwe søndag ettermiddag, opplyser Bangladeshs meteorologiske institutt i et varsel.

Ifølge USAs tyfonvarslingssenter er vindhastighetene i syklonen på opptil 72 meter per sekund, noe som tilsvarer kategori 5, den øverste kategorien, på Saffir-Simpson-skalaen for orkaner. Mocha er den kraftigste syklonen i Bengalbukta på over ti år.

Flere hundre tusen er evakuert i forkant av syklonens ankomst. Nesten én million myanmarske rohingyaflyktninger bor i området som ventes å bli rammet. Bangladeshiske myndigheter har evakuert 190.000 mennesker fra Cox's Bazar og nesten 100.000 fra Chittagong, og de skal nå være i sikkerhet.

Meteorologer i Dhaka har varslet at uværet kan medføre stormflo på opptil fire meter, noe som vil oversvømme lavtliggende landsbyer langs kysten.