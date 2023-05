«Uansett om man er liten eller stor finnes tanker og spørsmål om hva som skjer etter døden. Hvor tar kisten veien etter begravelsen? Hva er en urne og hva er inni den? Hvordan vet man i fremtiden hvem som er begravet hvor?»

Slik åpner Facebook-posten hvor Svenska kyrkan i Borås inviterer til åpen dag for hele familien på krematoriet. I tillegg til omvisning, tilbyr krematoriet også aktiviteter for barna: «De yngre kan lete etter asketroll og i barnehjørnet kan man tegne en tegning som hilsen til noen som har dødd».

Asketrollene er små tegninger av en askesky med øyne som var gjemt rundt i lokalene.

Saken, som først ble omtalt i Göteborgs-Posten, har vakt oppsikt i Sverige. Flere andre svenske medier har omtalt saken, og kommentarfeltene har gått varme. Mens noen mener at barn må forskånes for alvoret som ligger i et krematorium, synes andre det er et bra initiativ.

«La barn være barn. La dem få leve i sin fantasiverden og i sin utviklingsprosess. For mye informasjon om ømtålige saker kan gjøre dem redde, gi uro og mareritt», skriver en.

Andre påpeker at også barn noen ganger må forholde seg til døden:

«Et fantastisk initiativ! Jeg skulle ønske de hadde det overalt! Hadde definitivt tatt med den yngste sønnen som har mange spørsmål rundt hvordan det gikk til når hans pappa døde og så ble kremert. For oss hadde det vært gull verdt.»

– Unge tør å spørre om ting

Kirkegårdssjef Stefan Bärve sier til Göteborgs-Posten at han tror at barn kan bidra til å avdramatisere krematoriet.

– Unge mennesker tør ofte å spørre om ting som vi voksne ikke tør å spørre om. Og i dette tilfellet så kan barna faktisk hjelpe foreldrene, deres spørsmål kommer jo fra hjertet, sier han.

Det skal ikke foregå kremering under den åpne dagen, og gjestene får heller ikke kommet inn på kjølerommet, der de døde som venter på kremering ligger.

– Vi jobber med verdighet og respekt, det er grunnkoden. Så er sikkert folk nysgjerrige på kjølerommet, men der er det stopp, sier Bärve.

Jeg synes det er vanskeligere med folk som later som at døden ikke finnes. Barn er ikke beskyttet mot døden. De har både besteforeldre og naboer – døden skjer jo. Vår jobb er å avmystifisere og ikke skape mer redsel — Magne Hustavenes, direktør i gravferdsetaten i Oslo kommune

– Barn er ikke beskyttet mot døden

Magne Hustavenes, direktør i gravferdsetaten i Oslo kommune, forteller at de pleier å ha åpne dager. Så langt har de ikke hatt aktiviteter rettet mot barn, men de tar imot skoleklasser og konfirmantgrupper.

– Vårt krematorium på Alfaset er bygd sånn at alle kan se rett inn i prosessanlegget. Vi jobber med å få bort tabu og myter, sier han.

Hustavenes ser ikke noen grunn til å reagere på det de har gjort i Borås.

– Vi opplever gjerne at foreldre er mer opptatt av hva barn kan tåle og ikke. Jeg tenker at når man har et familiearrangement på et krematorium, så må man forstå hva man kommer til.

I Oslo ser de økende interesse for å få vite hva som egentlig skjer på et krematorium. Noen er bare nysgjerrige, mens andre vil ha informasjon for å gjøre et valg om sin egen gravferd. Det kan også gjøre det enklere for de etterlatte, påpeker Hustavenes.

– Jeg synes det er vanskeligere med folk som later som at døden ikke finnes. Barn er ikke beskyttet mot døden. De har både besteforeldre og naboer – døden skjer jo. Vår jobb er å avmystifisere og ikke skape mer redsel, sier han.

