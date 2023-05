Politifolk får ikke lov å gå i uniform i prideparaden i år

Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet bekrefter dette i en pressemelding. Hun begrunner det med at uniformen legitimerer politiets myndighet og bare skal brukes når politiet er i tjeneste.

Siden 2005 har politiet hatt et unntak for prideparader. Det oppheves nå på ubestemt tid. Vangen viser til at politifolk i uniform kan være et mål.

– Men beslutningen om å ikke bruke uniform i Pride-paraden er tatt for å skape størst mulig forutsigbarhet og trygghet for innbyggerne gitt det gjeldende trusselbildet. Det er ikke for å beskytte politifolk mer enn andre, sier hun til politiforum.

[ Les også: Politiet i Oslo fikk også nei til uniform i 2022 ]

Mehl: Forutsetter at det var dialog

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier hun er kjent med at det er ulike syn på saken i skeive miljøer.

– Jeg forutsetter at politidirektøren har hatt god dialog med og lyttet nøye til disse miljøene før hun tok avgjørelsen. Jeg håper politifolk som ønsker det, fortsatt vil velge å delta aktivt i Pride og skeive arrangementer i hele Norge, sier Mehl til NTB.

Varsler full gjennomgang av uniformsreglene

Videre skal det være en full gjennomgang av politiets uniformsreglement. Her skal man se nærmere på hvilke arenaer det kan være naturlig at politiet benytter uniform utenfor tjeneste. Arbeidet startet til høsten.

– Det skal ikke være noen tvil om at dersom du ser en politimann eller -kvinne i uniform, så er personen på jobb, har tilgang på nødvendig utstyr, og kan yte bistand dersom noe skulle skje, sier hun til avisen.

Politifolk generelt har handlingsplikt, men Vangen mener det er viktig at innbyggerne vet hvem som er på jobb, og hvem som ikke er det.

Hun understreker at pride er et viktig symbol for mangfold, åpenhet og inkludering. Politiet skal fremdeles skal være med å feire, selv om deltakelse i parader ikke vil skje i politiuniform, skriver politiet.

Pride Parade 2021 UNIFORMERT: Forsvarssjef general Eirik Kristoffersen har tidligere deltatt i prideparaden. Da gikk han i full uniform. (Terje Pedersen/NTB)

Forsvaret kan fortsatt bære uniform

Ansatte i forsvaret skal fortsatt få lov til å bære uniformen i paraden,

– Forsvarets ansatte har anledning til å gå i uniform under pridemarkeringene, sier talsperson Stine Gaasland i Forsvaret til NTB.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere deltatt i prideparaden – i full uniform.

Pridemarkeringen i Oslo i fjor ble preget av masseskytingen i Oslo kvelden før paraden. Pride ble til slutt avlyst i Oslo på grunn av terrortrusselen.