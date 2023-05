Håpet om våpenhvile svinner på Gazastripen

Minst 33 palestinere er drept i israelske angrep de siste tre dagene, blant dem fire kvinner og seks barn, ifølge palestinske helsemyndigheter. Nærmere 100 andre er såret, og det store flertallet av ofrene er sivile.

Fredag ettermiddag ble to personer drept i et flyangrep mot en boligblokk i Gaza by. Den palestinske gruppen Islamsk hellig krig bekrefter at ett av ofrene, Eyad Al-Hasani, satt i deres ledelse. Flere andre ble ifølge helsearbeidere såret.

FNs generalsekretær António Guterres og hans spesialutsending, den norske diplomaten Tor Wennesland, kaller drapene på sivile uakseptable og krever våpenhvile.

– Jeg fordømmer drapene på sivile i de israelske flyangrepene. Dette er uakseptabelt, het det i en kunngjøring fra Wennesland tidligere i uka.

EUs utenrikssjef Josep Borrell krevde torsdag øyeblikkelig våpenhvile og ba begge sider i konflikten respektere folkeretten.

Israel Palestinians En palestinsk familie flykter fra boligblokken i Gaza by som ble gjenstand for et israelsk luftangrep fredag. To personer ble drept og flere ble såret i angrepet. (Adel Hana/AP)

Rakettangrep

På israelsk side ble en 70 år gammel mann drept og to andre skadd da en palestinsk rakett traff en bygård i Rehovot sør for Tel Aviv torsdag.

Militante palestinske grupper har ifølge den israelske hærledelsen avfyrt nærmere 900 raketter mot Israel de siste dagene, men hver fjerde skal ha falt ned på palestinsk side. 96 prosent av de øvrige er skutt ned av det israelske rakettforsvaret, heter det.

Israel hevder på sin side å ha angrepet over 250 mål knyttet til Islamsk hellig krig (Jihad), og den palestinske gruppen bekrefter at fem av deres medlemmer er drept. Mange av angrepene har vært rettet mot boligblokker, noe som har kostet sivile liv.

Ifølge palestinske myndigheter er nærmere 50 hus og leiligheter lagt i ruiner, mens 300 andre boliger in det tett befolkede området er påført store materielle skader i de israelske angrepene.

Brøt forhandlinger

Israel trakk seg fredag fra forhandlingene om en våpenhvile som har pågått i Egypt, opplyser en høytstående israelsk tjenestemann til avisa Haaretz.

Torsdag var det gryende optimisme, men ifølge en kilde i Islamsk hellig krig «forstyrret Israel Egypts forsøk på å få i stand en våpenhvile».

Et av kravene til den palestinske gruppen er at Israel lover å ikke likvidere flere av gruppas ledere. Dette er et krav Israel skal ha nektet å etterkomme.

Israel Palestinians Seks ledende medlemmer av den palestinske gruppen Islamsk hellig krig er drept i israelske angrep mot Gazastripen de siste dagene. Fredag ble Abdelhaleim Najjar båret til graven. (Fatima Shbair/AP)

Fra sidelinjen

Hamas vant det siste valget i de palestinske områdene i 2006 og har styrt på Gazastripen siden. De har fulgt de siste dagers kamphandlinger fra sidelinjen, men har ikke forsøkt å hindre Islamsk hellig krig fra å avfyre raketter mot Israel.

Israelske talsmenn har også understreket at målet for deres angrep er Islamsk hellig krig, ikke Hamas, som har et langt større arsenal på Gazastripen.

– Israel er ikke interessert i krig, sa en talsmann for den israelske hæren, Danny Hagari, tidligere i uka.

Israel Palestinians Israel skal fredag ha brutt forhandlingene med Islamsk hellig krig om en våpenhvile og gjennomførte en rekke nye angrep mot mål på Gazastripen. (Hatem Moussa/AP)

Døde i fangenskap

Den pågående konflikten mellom Israel og militante palestinere på Gazastripen er den mest omfattende siden august i fjor. Da ble 49 palestinere drept i israelske angrep i løpet av tre dager, 19 av dem ifølge FN barn.

Konflikten denne gangen blusset opp da Jihad-lederen Khader Adnan tidligere i måneden døde i israelsk fangenskap etter en nesten tre måneder lang sultestreik.

Dødsfallet utløste store protester både på Gazastripen og Vestbredden, og Islamsk hellig krig sverget hevn. Flere titall raketter og granater ble avfyrt fra Gazastripen, men ingen av dem skal ha forårsaket skade.

Tirsdag angrep Israel flere mål på Gazastripen og drepte 13 palestinere, blant dem tre av lederne i Islamsk hellig krig. Angrepet kostet også fire kvinner og fire barn livet.