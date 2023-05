SV om revidert nasjonalbudsjett: – Dette er virkelig ikke godt nok på klima og natur

– Innsatsen for å få til klimakutt og grønn omstilling, og for å bevare natur, er for dårlig. Mens resten av Europa og USA øker tempoet på grønn omstilling, bremser regjeringen farten, sier Kaski i en pressemelding.

Hun mener regjeringens forslag til revidert budsjett «demmer opp for prisstigningen».

– Det er viktig for å unngå kutt i velferden, men like fullt er det en mager trøst for mange av dem som nå sliter i dyrtiden. Det trengs langt mer for å rette opp i ulikhetskrisen vi arvet fra Høyre-regjeringen.

Hun varsler at SV vil prioritere tiltak i møte med dyrtiden og miljøkrisen i forhandlingene med regjeringspartiene om budsjettet.

[ Betaler for Ukraina-flyktninger med store kutt i bistand ]