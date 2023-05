Betaler for Ukraina-flyktninger med store kutt i bistand

– Vi tar høyde for at det kan komme opp mot 45.000 flyktninger, men det er usikkert. Men vi sørger for god tilførsel av ressurser til dette, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– På to år snakker vi om cirka 75.000 flyktninger. Det er kjempeviktig at vi lykkes med å ta imot disse på en god måte. Det er viktig for dem – og det er viktig for oss som samfunn.

Oppfyller én-prosenten

Støre-regjeringen fikk i fjor høst refs for ikke å innfri en-prosentmålet i Norges bistand. Nå legger den fram et regnestykke som viser at Norge gjør det.

Her er de ekstra milliardene som må til, ifølge regjeringens reviderte nasjonalbudsjett:

7,5 milliarder kroner gjennom den sivile delen av Nansen-programmet for Ukraina.

5 milliarder kroner i ettårig ekstrabevilgning til utviklingsland som er særlig rammet av krigens ringvirkninger.

3,2 milliarder gjennom økte ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge.

I proposisjonen skriver Finansdepartementet: «Samlet utgjør bistandsbudsjettet 1,00 pst. av BNI slik det ble anslått i Nasjonalbudsjettet 2023.» Nå skal det brukes totalt 58,5 milliarder kroner til bistand.

Kutter i helse og utdanning

Men den siste posten, 3,2 milliarder, finansieres med en «omprioritering av annen bistand» – noe som betyr store kutt på særlig fire områder:

Utdanning: Det foreslås å redusere bevilgningen med 152,4 millioner kroner: «Redusere planlagt nivå på støtten til UNICEF, Partnerskapsprogrammet for globalt akademisk samarbeid (NORPART) og innen yrkesutdanning.»

Sivilt samfunn: Det foreslås å redusere bevilgningen med 240 millioner kroner – og det vil bli mindre rom for ekstrautlysninger på posten.

Helse: Det foreslås å redusere bevilgningen med 352,3 millioner kroner. «Bevilgningsreduksjonen vil skje gjennom betalingsutsettelse til 2024 av deler av avtalefestet beløp til Vaksinealliansen Gavi i 2023, og ved at enkelte planlagte, ikke-avtalefestede tiltak ikke blir gjennomført. Videre vil tilsagnet til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria på 2 mrd. kroner samlet for årene 2023-2025, bli avtalefestet med lavere beløp i 2023 enn det jevn utbetalingstakt tilsier.»

Ukraina og naboland: Det foreslås å redusere bevilgningen med 730 millioner kroner. Reduksjonen vil ikke gå utover Nansen-programmet for Ukraina, men en del av midlene som ble bevilget høsten 2022.

KrF: usolidarisk og skuffende

Finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, mener regjeringen ikke har prioritert de som trenger det mest i sitt reviderte nasjonalbudsjett.

– Sett bort fra Ukraina blir Norge det klart største mottakerlandet av norsk bistand i dette budsjettet. Dette er en tragisk utvikling i en situasjon der Norge tjener rekordsummer på Ukraina-krigen og de høye energiprisene, mens mange fattige land taper.

Kuttene i helse- og utdanningsbistand provoserer KrF kraftig:

– Når vi vet at verdens barn har mistet en milliard skoleår etter pandemien og andelen som sulter går kraftig opp, er dette både usolidarisk og skuffende.

KrF-Ropstad mener prosentmålet ikke nås:

– Når flyktningutgifter i Norge holdes utenfor, bruker regjeringen nå kun 0,92 prosent av BNI på bistand.

Strømmestiftelsen og KN er skuffet

Strømmestiftelsen hevder i en pressemelding at regjeringen fortsetter å ta penger fra de fattigste og omprioritere til bosetting av flyktninger i Norge:

– Vi har råd til å opprettholde bistanden til fattigste landene, bosette ukrainske flyktninger og støtte Ukraina. Bistand til de fattigste er ikke inflasjonsdrivende for norsk økonomi. Verden har lovet å utrydde ekstrem fattigdom. Norge bidrar nå mindre til å nå dette målet. Det svært skuffende, sier generalsekretær Erik Lunde.

Bistand til de fattigste er ikke inflasjonsdrivende for norsk økonomi — Erik Lunde, Strømmestiftelsen

Kirkens Nødhjelp er glad for at regjeringen oppfyller løftet om 1 prosent til bistand, men er også kritiske til at bistandspenger blir brukt på økte flyktningutgifter i Norge:

– Vi kan ikke fortsette å dekke regningen for økte flyktningutgifter i Norge, ved å ta fra bevilgninger til sultrammede på Afrikas horn, tilgang til rent vann i Somalia eller nødvendig helsehjelp i Malawi, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp i en pressemelding.

SV rettet opp store kutt i fjor

I fjor gikk SV inn og rettet opp en rekke budsjettkutt da regjeringen fikk flertall for revidert budsjett. Disse postene ble justert opp igjen:

Grunnstøtten til FNs Utviklingsprogram – UNDP: 390 millioner av et kutt på 440 millioner ble forhandlet tilbake.

FNs barnefond (UNICEF): 307 millioner ble kjempet inn igjen - 57,5 millioner i kutt ble stående.

Menneskerettigheter: Hele kuttet på 136,2 millioner ble rettet opp, inkludert 98 millioner til FNs høykommisær for menneskerettigheter.

Sivilt samfunn: 208,2 millioner kom på plass igjen.

Regionbevilgning til Afrika: 220 millioner av kutt på 250 millioner kom på plass.

Utdanningsbistand: 310 millioner av stor-kuttet på 553 millioner ble reversert.

Helsebistand: 250 millioner av kuttet på 470 millioner ble reddet.

Kunnskapsbanken: 200 av kuttet på 250 millioner ble kjempet inn igjen.