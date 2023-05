FN: Kvinnelige FN-ansatte trakassert og pågrepet

De er også blitt ilagt begrensninger på sin bevegelsesfrihet.

I april ga Taliban-regimet beskjed om at afghanske kvinner ikke lenger hadde lov til å jobbe for FN.

– Dette er den siste av en rekke nylig diskriminerende og ulovlige tiltak som er innført av myndighetene med mål om en sterk begrensning av kvinner og jenters deltakelse i mesteparten av samfunns- og dagliglivet i Afghanistan, heter det i en ny FN-rapport om menneskerettssituasjonen i landet.

Rapporten omtaler blant annet pågripelsen av fire kvinner i mars under en protest der kvinner krevde å få tilgang til utdanning og arbeid.

Den viser også til pågripelsen av Matiullah Wesa, lederen for PenPath, en ikke-statlig organisasjon som kjemper for at jenteskoler skal gjenåpnes.