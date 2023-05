Frp oppretter sak mot listetopp etter nachspielhendelse

Listetoppen risikerer å bli å kastet ut av partiet etter nachspielet, opplyser assisterende generalsekretær Helge Fossum til VG.

– Det er i kveld fattet vedtak av organisasjonsutvalget om å igangsette saksforberedelser om sanksjoner etter vedtektenes paragraf 3b, skriver Fossum i en epost til avisen.

– Bakgrunnen for dette vedtaket er den informasjonen som er tilgjengelig så langt og som er blitt tydeliggjort de siste dagene. Selv om beskrivelsene av hendelsen varierer betydelig, er det beskrevet atferd som er fullstendig uakseptabel og noe vi overhodet ikke skal ha noe av blant våre folke- og tillitsvalgte, eller i partiet, heter det eposten.

Vedtas av fylkesstyret eller sentralstyret

I vedtektene heter det blant annet at et medlem som har brutt partiets program, vedtekter, retningslinjer, eller handlet på en måte som kan bidra til å skade partiets eller partimedlemmers omdømme, kan fratas medlemskapet permanent eller for en tidsavgrenset periode.

Andre alternativer er å få begrenset anledning til å kunne velges til politisk og/eller organisatoriske tillitsverv, samt få begrenset anledning til å delta på arrangementer og møter i regi av partiet.

Ifølge vedtektene er det fylkesstyret som kan vedta å frata medlemskap eller begrense medlemsrettighetene for et medlem. Sentralstyret er ankeinstans. Sentralstyret kan også selv fatte vedtak om å frata medlemmene deres medlemskap eller begrense medlemsrettighetene, heter det.

Varsel om flere hendelser

Det var Dagbladet som først omtalte saken fredag kveld. Avisen skrev da at det var kommet et varsel mot en Frp-topp etter partiets landsmøte på Gardermoen forrige helg. Varselet gjaldt flere hendelser på et hotellrom der flere journalister samt en tidligere statsråd var til stede, skrev avisen.

Mannen som omtales i flere medier som en listetopp i en større kommune, har ikke stilt til intervju i helgen, men har gitt en skriftlig kommentar til Dagbladet via Frps Helge Fossum:

– Jeg fikk i meg altfor mye alkohol denne kvelden. Jeg fikk i meg mer alkohol enn at jeg hadde kontroll. Det og alt dette kan ha medført, beklager jeg på det aller, aller sterkeste, skriver han og fortsetter:

– Jeg vil ta ansvar for forholdet og har tatt kontakt med psykolog for å sørge for at jeg ikke kommer i en slik situasjon igjen. Jeg vil også samarbeide med hovedorganisasjonen fullt og helt, sier han.