Frigjørings- og veterandagen markeres over hele landet

Kong Harald, kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre markerer frigjørings- og veterandagen på Akershus festning i Oslo. Over hele landet feires årsdagen for at Norge i 1945 igjen ble fritt etter fem års naziokkupasjon.

Blant annet skal kronprinsen legge ned krans ved Nasjonalmonumentet for krigens ofre. Regjeringen sender statsråder til en rekke steder rundt i landet for å tale og markere dagen.

8. mai 1945 gikk fredsflaggene til topps over hele Norge

Frigjøringsdagen

Den 8. mai er Norges frigjøringsdag. Dagen markerer frigjøringen av Norge etter den tyske okkupasjonen i årene 1940–1945.

Dagen feires også som Veterandagen fra 2011. Dagen blir også kalt V-dagen.

Ved kongelig resolusjon 12. oktober 1945 ble det nøyaktige tidspunktet for frigjøringen fastsatt til 9. mai 1945 kl. 00.01 (lokal norsk tid).

Kapitulasjonsbestemmelsene for tyskerne i Norge trådte i kraft minuttet før, den 8. mai kl. 24.00.

