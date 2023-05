Lula sier kong Charles har bedt ham beskytte Amazonas

Den brasilianske presidenten er i London der han har deltatt i kroningen av kong Charles. Fredag, kvelden før kroningen, var Lula blant de mange celebre gjestene på en mottakelse som kongeparet holdt på Buckingham Palace.

– Det første kongen sa til meg var at jeg måtte ta vare på Amazonas, sa Lula på en pressekonferanse i London lørdag.

– Jeg svarte at det trenger jeg hjelp til, sa presidenten.

60 prosent av verdens størst regnskog ligger i Brasil. Den huser en betydelig andel av verdens biologiske mangfold og er viktig for klodens klima.

Etter valgseieren i Brasil i fjor lovte Lula å få slutt på all avskoging i Amazonas innen 2030. Men i løpet av de tre første månedene av 2023 har avskogingen i Amazonas vært blant de verste i Brasil noensinne.

Lula oppfordret lørdag rike land til å ta klimakrisen på største alvor og kritiserer landene for ikke å holde løftet som ble gitt i 2009 om å gi 100 milliarder dollar årlig for å hjelpe fattige land til å redusere sine klimagassutslipp og oppnå klimamålene.

– Disse rike landene, som ødela sine skoger da de ble industrialisert for 200 år siden, må forstå at de står i dyp gjeld når det kommer til CO2-utslipp, og de må betale den gjelden slik at vi kan beskytte våre skoger, sa Lula.