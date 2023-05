Tilskuerne begynner å strømme til sentrum av London

Gatefeiere, politibetjenter og medlemmene av den store staben som står bak kroningsarrangementet, gikk til og fra utenfor kapellet, men noen større folkemasse var ennå ikke å se.

Da var det annerledes langs The Mall der flere hundre tilskuere har ligget i telt i flere dager for å slippe til i første rekke bak sperringene. Fra tidlig morgen strømmet det til mennesker, og det var til dels forvirring om hvilke områder som ville bli åpnet for tilskuere.

Bilder viser stort politinærvær og skuelystne i tette mengder langs hver side av gaten. Union Jack og de britiske fargene var overalt; på hatter, flagg, briller, parykker og all slags pynt.

På Waterloo station var det stor aktivitet. Like etter kl. 08 kom rundt 5.000 soldater fra ulike deler av forsvaret på spesielt oppsatte tog fra steder som Farnborough, Tring og Aldershot.

Alle våpengrenene skal være representert i den store kroningsprosesjonen som går gjennom Londons gater senere på dagen.

På Trafalgar Square hadde det i morgentimene samlet seg en liten gruppe demonstranter. De veivet med flagg med påskrift om opphevelser av kongedømmet og innføring av republikk.













