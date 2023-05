Sparepengene krymper - det har ikke skjedd siden finanskrisen

Det skjer mye nå som påvirker folks økonomi, ser Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalregnskapet i Statistisk sentralbyrå (SSB).

For første gang siden finanskrisen var spareraten i 4. kvartal i fjor negativ og helt nede på minus 7,3. Det viste tallene SSB presenterte i mars, som da ble omtalt av Nettavisen.

Spareraten er andelen av disponibel inntekt som husholdningene sparer. Og disponibel inntekt er det husholdningene sitter igjen med når skatt, renter og andre faste utgifter er betalt.

– Prisene har gått opp. Utgiftene har økt mer enn inntektene, dermed falt spareratene. På toppen har det kommet rentehevinger, som også reduserer sparingen, sier Sletten.

SPARERATE: Nordmenns sparing har gått ned, og falt kraftig i siste del av 2022. (SSB/Vårt Land)

Bruker det samme, men det koster mer

At folk ville ha mindre å rutte med, er det man for et halvt år siden regnet med ville skje, ettersom prisene utover 2022 økte mer enn det folks inntekter gjorde. Overraskelsen er ifølge Sletten at forbruket ikke har avtatt raskere. Tallene for varekonsum for mars måned viser at forbruket fortsatt holder seg ganske godt oppe.

– Jeg tror mekanismen er at du har det forbruket du har. Plutselig har du mindre penger. Da tar det litt tid før folk begynner å stramme inn nok.

I andre kvartal 2020, under pandemien, var spareraten skyhøy, på 19,2 prosent. Da kan husholdninger ha lagt seg opp en del penger. I juni kommer nye tall for spareraten i første del av 2023.

Ifølge Sletten er det to forhold som kan ha dratt spareraten ekstra ned i siste del av 2022. Det ene var en skatteendring som gjorde at mange kjøpte bil før årsskiftet, og dermed ikke sparte like mye. Det andre var noen regler i utbyttebeskatningen som ble endret, og som gjorde at en del tok ut utbytte før årsskiftet og dermed fikk et hopp i inntekt.

Tredoblet rente

Torsdag kunngjorde sentralbanksjef Ida Wolden Bache den høyeste styringsrenta på 15 år: 3,25 prosent. Ønsket er å dempe inflasjonen. Bache varslet at renta kan bli økt mer enn anslått, hvis krona holder seg svakere enn det Norges Bank har lagt til grunn.

Lånerenta i bankene kan komme opp på mellom 5 og 5,5 prosent i løpet av året. Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 sier til NTB at de fleste vil klare å håndtere økningene, men er bekymret for dem som har store lån i forhold til inntekt. Blir lånerenta i banken fem prosent, er dette tre ganger høyere enn under pandemien.

– Det er klart at dette begynner å svi skikkelig for folk, sier Gundersen til NTB.

Forhold utenfor folks kontroll

For de aller fleste kan dette bety at de bruker litt mindre på ferie, litt mindre på ny mobiltelefon og litt mindre på nye klær, som ikke er så fryktelig slitsomt, men det er likevel kjipt å ha mindre å rutte med — Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalregnskapet i Statistisk sentralbyrå

– Vil de trangere tidene blir langvarig?

– Det jeg tror de fleste har inne i prognosene, er at dette blir litt surt nå i 2023. Men gradvis jobber dette seg gjennom systemet til vi får en lønnsvekst som er høyere enn prisveksten, og disponibel realinntekt igjen går opp, sier Sletten i SSB.

Han mener at mange har mye å gå på, men at det for noen vil være tøffere å komme gjennom de trangere tiden. I en undersøkelse SSB gjorde i fjor vår, svarte 20 prosent at de ikke vil ikke klare en uforutsett utgift på 20.000 kroner.

Sletten er kritisk til at noen forbrukerøkonomer har uttalt at vi har litt godt av det, og at folk har glemt hvordan man skal spare.

– For de aller fleste kan dette bety at de bruker litt mindre på ferie, litt mindre på ny mobiltelefon og litt mindre på nye klær, som ikke er så fryktelig slitsomt, men det er likevel kjipt å ha mindre å rutte med. Hvis det var av eget valg for å få mer fri, er det greit nok. Men det som skjer nå, er at folk får mindre penger på grunn av ting som er utenfor deres kontroll, sier Sletten.

Overgangen kan bli brå

Høyere priser overalt og svak kronekurs vil gjøre utenlandsreiser mye dyrere enn det nordmenn har vært vant til. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen sa til VG nylig at hans råd er å bli hjemme og heller reise utenlands neste år.

At det tar tid før mange tilpasser forbruket de økonomiske endringene, mener Sletten kan bety at overgangen blir mer brå og plutselig for noen enn den ville vært hvis man begynte å tilpasse forbruket tidligere.

– Vil det at verden står i en energiomstilling og at det pågår en krig i Ukraina kunne gjøre dette mer langvarig?

– Både det grønne skiftet og en endret sikkerhetspolitisk situasjon er nok sånne ting som jeg vil tro kommer til å være faktorer i flere år framover. Spørsmålet hvor mye og hva nøyaktig betyr dette. I Norge kan det bety at vi bruker en større andel av verdiskapingen på forsvar, og da må vi bruke mindre på noe annet. Den grønne omstillingen kan også potensielt ha virkninger. Der er det så mange forskjellige mekanismer i spill, men én effekt kan være at du får varig høyere kraftpriser i Norge, sier Sletten.