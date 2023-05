Normisjon åpner nye butikker i tre byer

I Bergen åpner Galleri Normisjon gjenbruksbutikk 4. mai. I juni kommer butikk i Trondheim. Den neste planlegges i Førde, ifølge Normisjons nettsider.

Anita Næss Thorängen, daglig leder i Galleri Normisjon, gjenbrukssatsingen til Normisjon, tror dette er starten på en større vekst. Hun viser til interessen fra mange som ønsker å starte gjenbruksbutikker og at landsstyret i Normisjon ønsker å utvide gjenbruksvirksomheten fordi dette gir flere bein å stå på.

Thorängen sier til Vårt Land at disse butikkene skal være en møteplass i tillegg til å være butikk.

– Vi håper disse gjenbruksbutikkene kan gi en litt annerledes handleopplevelse, hvor man kan sette seg ned, ta en kopp kaffe og prate med folk.

Gode arenaer for fellesskap

Fra før har Galleri Normisjon gjenbruksbutikk på ni steder: Oslo, Drammen, Sandnes, Ål, Aksdal, Telemark, Sørumsand, Bjørkelangen og Bekkestua.

I Førde har Galleri Normisjon et lokale på hånda, og håper å åpne dørene i høst. Regionleder i Sogn og Fjordane, Jostein Bildøy, tror butikken kan bli et verdifullt økonomisk tilskudd. Han har utfordret medlemmer andre steder om å se etter muligheter for å starte butikk. I tillegg ønsker han at butikkene også kan bety noe i miljøet.

– Vi tror slike butikker kan bli gode arenaer for fellesskap, sier Bildøy til Normisjons nettsider.

Anita Næss Thorängen, daglig leder i Galleri Normisjon, tror mange syns det er meningsfylt å både handle og jobbe i gjenbruksbutikk (Privat)

Meningsfylt og nyttig

Alle gjenbruksbutikkene til Galleri Normisjon driftes på frivillighet.

– Det er som oftest pensjonister eller andre som har fri på dagtid som jobber i butikkene, sier Thorängen.

Hun forteller at det ikke er vanskelig å finne frivillige, til tross for at mange andre melder om kraftig frafall etter pandemien.

– Mange av de frivillige syns det er givende og sosialt. Å kunne bruke tiden sin på noe meningsfylt og være til nytte tror jeg mange setter pris på.

Økt omsetning

Galleri Normisjon har opplevd en økt omsetning fra gjenbruksbutikkene sine de siste årene. Thorängen tror forklaringen på dette er sammensatt.

– Vi blir hele tide minnet på viktigheten av bærekraft og det grønne skiftet i samfunnet, samtidig som jeg tror stadig flere oppdager at å handle brukt kan være veldig fint hvor man kan finne mye bra for en god penge. I tillegg tror jeg mange stikker innom våre butikker også på grunn av fellesskapet som skapes der.

Flere butikker i fremtiden

Gjenbruksbutikkene fokuserer i hovedsak på klær, møbler, servise og glasstøy. Klær er den varen som desidert gir mest omsetning, kan Thorängen fortelle.

– Kommer dere til å utvide ytterligere etter at dere har fått på plass de tre nye butikkene i Bergen, Trondheim og Førde?

– Ja, definitivt. Planen fra ledelsen i Normisjon er å øke antall butikker. Periodevis kan vi sondere steder hvor vi kjenner folk fra før, men også hvis noen ønsker å starte opp en butikk og tar kontakt, kan det være aktuelt.