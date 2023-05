Rapport: En kvart milliard mennesker rammet av akutt matmangel i fjor

Den dystre oversikten ble onsdag publisert i The Global Report on Food Crises, som er finansiert av FN og EU og som samler data fra en rekke humanitære organisasjoner.

I rapporten går det fram at i sju land fører matmangelen til sult og død. Det gjelder Somalia, Afghanistan, Burkina Faso, Haiti, Nigeria, Sør-Sudan og Jemen.

Det er fjerde år på rad at matmangelen i verden øker. I alt 258 millioner mennesker var i 2022 rammet av akutt matmangel, ifølge rapporten.

Fjorårets økning skyldtes både at man undersøkte situasjonen for flere befolkningsgrupper, samt at selve matmangelen økte.

FNs generalsekretær António Guterres kaller situasjonen for en sviende dom over menneskehetens mislykkede forsøk på å iverksette FN-målet om å utrydde sulten i verden.