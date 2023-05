Menighetslederen skal ha utnyttet sin posisjon som menighetsleder for å ha et seksuelt forhold med et 37 år yngre medlem. Han er nå dømt i ett år og syv måneder for forholdet. Eidsvoll og Ullensaker Blad og Romerikes Blad har tidligere skrevet om dommen.

Nylig ble saken behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett, hvor mannen nektet straffeskyld etter tiltalebeslutningen.

Ble kjent da hun var barn

Mannen hadde vært leder i en menighet på Romerike i flere tiår. Han hadde en overlegen posisjon over kvinnen og de øvrige medlemmene i menigheten, kommer det fram av dommen. Flere av medlemmene bodde sammen, de hadde felles økonomi og fungerte som en storfamilie, skriver Eidsvoll og Ullensaker Blad.

Flere vitner i saken fortalte at menighetslederen styrte med streng hånd: Han hadde kontroll på økonomien, og hvis et medlem ville besøke familie, måtte dette søkes om. Han hadde også disposisjonsrett over flere av medlemmenes konti.

Den formærmede i saken møtte menighetslederen for første gang da hun var barn, skriver Romerikes blad. Hun vokste i stor grad opp med mannen, og da hun ble 18 år bestemte hun seg for å gi opp alt annet for å bli en del av hans storfamilie. Etter fem år startet de seksuelle overgrepene.

Så på hans ord som Guds ord

Det retten slo fast som jevnlige seksuelle overgrep mot den fornærmede kvinnen varte fra 2012 til 2018. Retten konkluderte med at det seks år lange seksuelle forholdet ble skaffet på en måte som utelukket reell frivillighet, på grunn av avhengighetsforholdet og andre faktorer.

«N.N (den fornærmede kvinnen jour.anm) har forklart at hun ikke følte hun hadde noe valg i gjennomføringen av den seksuelle omgangen, dels som følge av tillitsforholdet og avhengighetsforholdet A.A (den tiltalte mannen jour.anm) skapte og dels som følge stillingen inkludert makten han hadde i storfamilien», står det i dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett.

Kvinnen fortalte i retten at hun var redd helt fra menighetslederens første tilnærmelser. Hun så på hans ord som Guds ord, og frykten for Gud var noe av grunnen til at hun følte hun måtte holde ut i forholdet. Retten beskriver hennes forklaring som troverdig og pålitelig.

I rettssaken vitnet flere kvinner om liknende forhold til mannen på 1990- og 2000-tallet, hvor de følte seg tvunget til seksuell omgang. Andre vitner fortalte om en fryktkultur i menigheten.

Retten mener han var fullt klar over makten han hadde

Mannen ble dømt til ett år og syv måneder fengsel. I tillegg må han betale 220.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede kvinnen.

Til Romerikes blad, som først omtalte dommen, sier mannens forsvarer, Camilla Myhrer Abrahamsen, følgende:

– Min klient synes hele saken er veldig trist. Han mener at dette var et gjensidig kjærlighetsforhold.

Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, Åshild Schmidt, sier til avisen at hun mener tingretten har avsagt en grundig dom.

– For fornærmede har det vært tungt å stå gjennom rettsprosessen, og hun er glad for at det hele nå er over. Det er viktig og nødvendig å si fra når overgrep skjer. Forhåpentlig kan en sak og en dom som denne gi andre styrke og mot til å si fra dersom de utsettes for urett og maktmisbruk.

Mannen har anket selve straffeutmålingen, men er blitt avvist av lagmannsretten. Dommen er dermed rettskraftig.