Støre bekrefter at han snakket med Pedersen på telefon før hun trakk kandidaturet. Han ringte for å snakke om spekulasjonene om at hun skulle stille, sier han til TV 2.

På spørsmål om Støre følte han presset Pedersen til å trekke seg, svarer han:

– Nei, det gjorde jeg overhodet ikke. Vi kjenner hverandre godt og snakker godt sammen, og så synes jeg at forklaringen hun har gitt om det som har ledet til hennes avgjørelse står seg godt.