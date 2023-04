Ny nestleder i Frp mener partiets DNA er endret

Søndag ble Hans Andreas Limi klappet inn som Fremskrittspartiets nye nestleder etter et landsmøte kjemisk renset for kontroversielle utspill og innvandringsdebatt.

Tidligere i vår hadde to kandidater med beina tydeligere plantet i Frps gamle «rett fra levra»-skole, Bård Hoksrud og Erlend Wiborg, trukket sine kandidatur.

Begge varslet støtte til Limi da det ble klart at Frps finanspolitiske talsmann gjennom ti år ønsket å overta vervet etter tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Medienes målinger maler et bakteppe av gråvær for den nye nestlederen:

Der Frp i tidligere tider har svevd høyt i tøff opposisjon, klarer partiet nå ikke mer enn 12-tallet med en historisk upopulær regjering.

Hvilket stempel vil Hans Andreas Limi sette og hvor ønsker han å ta Frp nå?

I dette intervjuer snakker Frps nye nestleder om:

Er han rett mann til å snu lunkne Frp-målinger i opposisjon?

Uttrykket «snikislamisering» og Facebook-angrepet på Arbeiderpartiet, som kostet Sylvi Listhaug justisminister-jobben i 2018.

Frp sine fløyer, landsmøtet på «Dolkesjø» i 1994 og hvordan regjeringstiden har endret partiets DNA.

Og vil Frp gjenoppta sitt gamle frieri til kristenkonservative velgere?

POLITISK HISTORIE: Frps nyvalgte nestleder, Hans Andreas Limi, har levd to politisk liv – adskilt av 20 år i næringslivet. Sammen med kona Vibeke Limi, som også er Frp-politiker, har han gravd fram avisartikler, valgbrosjyrer og bilder fra 80- og 90-tallet for Vårt Land. (Erlend Berge)

En lite fotografert mann snakker ut om bistand – og KrF

Det finnes ingen bilder av Hans Andreas Limi fra før 2014 i Vårt Land og NTB sine digitale arkiv, tross et langt politisk liv. Det er en bakspiller som nå trer inn i Frp-ledelsen.

Bildene som finnes viser typisk Limi på vei inn eller ut av lukkede møterom på Stortinget. Der var han Frps mann i budsjettkamper med KrF og Venstre om stridstema som bistandsnivå og flyktninger i Erna Solbergs regjeringstid.

– Ønsker du innerst inne å økse hele bistanden?

– Nei, jeg vil heller endre innretningen, som gir liten effekt i forhold til innsatsen. Vi må skape «business» i landene vi støtter. Og så vil vi redusere bistanden til 0,7 prosent av BNI, som er FNs ambisjon, sier Limi.

Frp-nestlederen regnes til dem i partiet som ønsker regjeringsmakt på ny, men er fåmælt om hvorvidt Frp igjen kan ha formelt samarbeid med KrF og Venstre.

LIBERALIST? JAVISST! For en ung Hans Andreas Limi var president Ronald Reagan (R) et forbilde, som gjenreiste USAs anseelse etter Vietnam-krigen og sto for politikk unge FpU-ere selv brant for: Lavere skatter og frihet fra statlig overstyring: – Vi har fått en mye sterkere sosial profil enn vi hadde på 80-tallet. Men liberalister er vi, sier Limi i dag. (Erlend Berge)

Politisk fortid i en pappeske – fra liberalistisk lys til Frp-general

Men Hans Andreas Limi har en politisk fortid, som strekker seg mye lenger tilbake i tid. Den ligger strødd utover kontorbordet da Vårt Land treffer ham på Stortinget før Frps landsmøte.

Kvelden i forveien har han gravd fram en pappeske med avisutklipp, bilder og brosjyrer hjemme i Bærum. Det er en politisk CV fra fortiden som trer fram:

Fra glisende tenåring som har sett det liberalistiske lyset og startet FpU-lag i Skien tidlig på det ideologisk polariserte 1980-tallet.

Til årene som Frps generalsekretær fra 1988 til 1994 – en tid preget av interne spenninger, som kulminerte med det beryktede landsmøtet på «Dolkesjø».

Limi var «ringside» i noen av de mest begivenhetsrike årene i Frps historie.

NÅ OG DA: – Det var et et helt annet politisk klima på 1980-tallet med store ideologiske debatter og motsetninger. For en ung gutt som var interessert i politikk, var det ekstra spennende. (Erlend Berge)

Sammenligner «Dolkesjø» med KrFs retningsvalg

Etter brakvalget i 1989 inntok Frp Stortinget med et mildt sagt frodig og sprikende karaktergalleri – fra unge ideologer til folkelige populister og protest-typer.

Arbeid med å skolere og forene disse to fløyene i Frp preget hele tiåret fra partiformann Carl I. Hagen lanserte liberalismen som Frps ideologi i 1983, ifølge Limi.

Det kulminerte med det opprivende landsmøtet på Bolkesjø Turisthotell i 1994, der nestleder Ellen Wibe, fire stortingsrepresentanter og unge liberalister forlot partiet.

Pressen døpte det «Dolkesjø». Limi var på plass i kulissene som Frp-general.

– Folk stod i krokene og gråt. Det var en veldig sterk opplevelse, minnes han.

De ti årene før svingte Frps valgresultater vilt. I 1987 hadde formann Hagen lansert innvandringssaken gjennom det omstridte Mustafa-brevet.

På Bolkesjø ble spenninger om politikk, men også profil og lederstil, satt på spissen, forteller Limi. Selv sammenligner han opptakten og landsmøtet med KrFs retningsvalg i 2018.

To resolusjoner om partiets retning sto mot hverandre, én fra partiformann Hagen og én fra nestleder Wibe. Alle fylkeslag tok stilling på sine årsmøter og valgte utsendinger.

– Mediene skjønte at noe kom til å skje, men ikke at det skulle bli så dramatisk, sier Limi.

DOLKESJØ-KURIOSA: Nestformann Ellen Wibe og partiformann Carl I. Hagen under landsmøtet på Bolkesjø Turisthotell i 1994. Ifølge Hans Andreas Limi skal Kjell Hallbing ha skrevet ferdig de fleste Morgan Kane-bøkene på hotellet. – Etter 1994 gikk det litt dårlig med hotellet og det har blant annet vært flyktningmottak siden da, men det skyldes ikke vårt landsmøte, bedyrer Limi med glimt i øyet. (Bjørn-Owe Holmberg/NTB)

Limi ville være lim på Bolkesjø

– Hva var din rolle på Bolkesjø?

– Jeg var opptatt av å roe og dempe frontene, for en skikkelig sprekk ville få langsiktige konsekvenser. Og det fikk det jo, men vi kom tilbake igjen, sier Limi.

– Er du en litt harmonisøkende og forsonende type?

– Ja, jeg er nok det. Jeg har forsøkt å bygge broer.

Men også for Limi skulle Bolkesjø bli starten på slutten. Mange som sto ham nær i partiet, forsvant ut. Selv gikk han til Olav Thon-gruppen og 20 år i næringslivet.

«SUKKERKLUMPEN FRA BÆRUM»: Carl I. Hagens opptreden i NRKs partilederutspørring før 1979-valget inspirerte Limi til å velge Frp. Hagen var direktør i et godteri-firma og ble introdusert av komiker Rolf Wesenlund som «sukkerklumpen fra Bærum». Frp-formannen skilte seg ut med klare ja- eller nei-svar på nesten alle spørsmålene. (Erlend Berge)

En brobygger. Trenger Frp det i en nestleder nå?

Men i 2013 var det duket for comeback i rikspolitikken. Limi ble valgt inn på Stortinget fra Akershus og var parlamentarisk leder i årene Frp satt i Solberg-regjeringen.

Nå er han altså valgt til Sylvi Listhaugs nestkommanderende.

– Hadde Frp trengt en mer konfliktsøkende nestleder som snakker «rett fra levra» i en tid der dere sliter med å få et skikkelig løft på målingene?

– Om vi hadde trengt en som slenger mer med leppa enn meg, avgjør landsmøtet. For Frp er det viktig å være tydelige i alt. Det mener jeg at vi har vært. Vi ligger bedre an på målingene nå enn vi gjorde ved valget i 2021, svarer Limi.

April-snittet viser at Frp ligger 0,6 prosentpoeng over valget. I Frp sentrale apparat minner man om bunnpunktet på 8,5 prosent da Siv Jensen varslet sin avgang som partileder i februar 2021.

Dagbladet har derimot skrevet om frustrasjon i Frps stortingsgruppe over at partiet ikke klarer å vokse mer i opposisjon til en så upopulær regjering som Jonas Gahr Støre sin.

– Jeg registrerer ikke det. Det er harmoni internt nå. Tiden i regjeringen tappet oss for ressurser til å bygge partiet. Det tar tid å gjenoppbygge, parerer Limi.

INTET NYTT UNDER SOLA: Tidligere Frp-nestleder Per Sandberg er ikke den første som har klaget sin nød over at Frp-politikere har blitt for pyntelige, slik avisutklippet fra 1990 viser. I 2013 brukte Sandberg uttrykkt «glattpolerte biljardkuler» da han klaget over at Frp i regjering var blitt for forsiktige. (Erlend Berge)

Vedgår at Frp sitt DNA er endret av tiden i regjering

– Men er dette noe man kan bygge seg ut av? Eller har årene i regjering endret Frp-DNA-et og slipt vekk noe av protest-rollen?

– Ja, det har gjort noe med Frp. Det er noe helt annet å regjere enn å være et rendyrket opposisjonsparti. Det positive er at vi fikk bevist at vi er styringsdyktige, svarer Limi.

Men Vårt Land meldte nylig om et mulig faresignal: Nå forsyner protestpartier som Industri- og næringspartiet og Norgesdemokratene seg stadig grovere av tidligere Frp-velgere.

– Absolutt grunn til å følge med på, men målingene varier, er Limis korte kommentar om INP.

GLAD I TALL: «Jeg er glad i tall, men politikk handler om mennesker», sa Limi fra talerstolen på landsmøtet. På spørsmål om hvordan Frp skal skille seg fra Høyre i skatte- og næringspolitikken, svarer Limi: – Høyre aksepterte mesteparten av skatteøkningen til regjeringen i sitt alternative budsjett. Det gjorde ikke vi. Der er et tydelig skille som vi skal kommunisere. (Erlend Berge)

Dette mener Limi om snikislamisering, Ap og terror

Helgens Frp-landsmøte på Gardermoen ble en hyggestund for tillitsvalgte, som feiret partiets 50-årsjubileum.

Fra talerstolen kom kritikk av Støre-regjeringens økning av skatter og avgifter, særlig for næringslivet, men ingen dynamitt:

Det begynner å bli lenge siden Siv Jensen advarte mot «snikislamisering» og daværende justisminister Sylvi Listhaug skrev på Facebook at «Arbeiderpartiet setter terroristers rettighet foran nasjonens sikkerhet». Selv ville Hans Andreas Limi ikke ordlagt seg slik.

– Jeg vil ikke bruke uttrykket «snikislamisering». Men hva religion i sin ytterste konsekvens kan føre til, må vi være på vakt for, svarer Limi når Vårt Land spør.

– Er du enig i budskapet til Listhaug om Ap?

– Den Facebook-posten ble for sterk, men foranledningen var en reell sak i Stortinget. Innlegget ble tatt ut av sammenheng og Sylvi har beklaget. Den saken er jeg ferdig med, svarer Limi.

---

Fire kjappe ja/nei-spørsmål

Atomkraft i Norge? Ja.

Ja. Norsk EU-medlemskap? Nei.

Nei. Tillate aktiv dødshjelp? Ja.

Ja. Forby rituell omskjæring? Nei. Støtter modellen Solberg-regjeringen innførte med offentlig tilbud.

---

Kristenkonservative ikke prioritet – Hva med Israel?

Hans Andreas Limi etterfølger pinsevennen Ketil-Solvik Olsen som nestleder. Både partinestor Carl I. Hagen og Sylvi Listhaug har i tidligere tider fridd til kristenkonservative velgergrupper.

Den tradisjonen har Limi ingen planer om å gjenoppta. Men han mener Frps liberale menneskesyn og hjertelag for de som faller utenfor bør gjøre partiet til et «naturlig valg for kristne».

– Jeg er nok mest engasjert i den praktiske politikken. For meg er det viktig å løfte næringspolitikken enda høyere, sier han.

Frp og KrF har lenge dominert Stortingets venneforening for Israel. Limi er ikke medlem:

– Nei, men jeg er veldig pro-Israel. Vi skal ikke heie på alt Israel gjør, men huske på at de er et demokratisk land som er viktig for stabiliteten i regionen. Anti-Israel-holdningen mange har i Norge, ikke minst i LO, blir feil, sier han.

