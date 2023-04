Riksrevisoren sterkt kritisk til både Stortinget og representanter

Riksrevisoren retter «sterk kritikk» for praktiseringen og kontrollen av Stortingets økonomiske støtteordninger:

– Kritikken er betydelig, både av Stortingets presidentskap og administrasjon, samt stortingsrepresentanter, innledet riksrevisoren da han la fram en lang rekke punkter om hvordan Stortinget har forvaltet ordningene.

Han mener feilene har gått ut over tilliten til Stortinget, som ikke har hatt «orden i eget hus», slik han formulerte det.

– Stortingets presidentskap har ikke hatt kontroll på at ordningene er blitt forvaltet på en tilfredsstillende måte. Stortingets administrasjon har forvaltet regelverk, informasjon og kontroll på en svært mangelfull måte. Og flere av de tidligere stortingsrepresentantene har ikke vært oppmerksomme på hvilket selvstendig ansvar som ligger i benytte seg av ordningene, sa han.

– Konsekvensen er at det har skjedd betydelig feil, konkluderte Schjøtt-Pedersen.

– Har svekket tilliten

Rotet med etterlønn og pendlerboliger har svekket tilliten til Stortinget, mener Riksrevisjonen.

– Derfor bruker vi vår sterkeste kritikk, sier riksrevisor Schjøtt-Pedersen, som framhever at tilliten er avgjørende for det norske demokratiet.

Flere fikk for mye

Riksrevisjonen fikk i fjor vinter i oppdrag av Stortingets presidentskap å undersøke praktisering og etterlevelse av regelverket knyttet til fratredelsesytelse og etterlønn, pendlerboliger og reiseutgifter.

Det har ikke vært mulig å undersøke ordningene før 2009, fordi Stortingets dokumentasjon er for dårlig.

Flere titalls tidligere stortingsrepresentanter har fått til dels store beløp for mye, spesielt i etterlønn. Men det skyldes ikke bare at de selv ikke har fulgt regelverket. Regelverket har vært selvmotsigende og informasjonen dårlig og mangelfull, poengterte riksrevisoren ved flere anledninger.

I en periode som strekker seg over år, sto det i samme lov både at kapitalinntekter skulle føre til avkorting i etterlønn og at slike inntekter ikke skule gi avkorting.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen var selv stortingsrepresentant for Finnmark Ap fra 1985 til 2009. Han har blant annet vært finansminister, stabssjef ved Statsministerens kontor under Jens Stoltenberg og hatt flere sentrale politiske verv.

Det er sterkt kritikkverdig at Stortinget og administrasjonen ikke har laget et tydelig regelverk — Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, riksrevisor

Misvisende og feil

– La det være helt klart, de tidligere stortingsrepresentantene skal følge gjeldende lovgivning, men det forutsetter at det faktisk er mulig å gjøre det. Det er sterkt kritikkverdig at Stortinget og administrasjonen ikke har laget et tydelig regelverk, sa han.

Det har også vært kommunisert og praktisert forskjellig gjennom en årrekke om det er tidspunktet opparbeiding av inntekten eller utbetalingstidspunktet som skulle legges til for om de skulle føre til avkorting i etterlønn.

– Mangelfull informasjon

– Reglene har vært uklare og nærmest lagt opp til misforståelser, mener Riksrevisjonen.

Stortingets praktisering har dessuten variert over tid.

– Våre undersøkelser har avdekket betydelige svakheter i informasjonen som er gitt representantene. Når regelverket er uklart, stiller det ekstra krav til informasjon. men den informasjonen som ble gitt, har vært til dels mangelfull, misvisende og feil, sa riksrevisoren.

Ser alvorlig på funnene

Presidentskapet ser alvorlig på Riksrevisjonenes funn som er avdekket og omtalt i rapporten, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

– Det er en alvorlig rapport. Presidentskapet slutter seg til den kritikken som kommer av at det har vært dårlig forvaltning av ordningene på Stortinget, sier Gharahkhani til NTB

Stortingspresidenten viser til at Stortinget allerede har gjennomført og iverksatt en rekke tiltak som er i tråd med anbefalingene i rapporten. Det er vedtatt flere regelendringer, blant annet når det gjelder retningslinjer for tildeling av pendlerboliger, og det er innført flere kontrolltiltak.

Det er en alvorlig rapport. — Masud Gharahkhani (Ap), stortingspresident

Rapporten berører en rekke personer.

– Presidentskapet har bedt administrasjonen om at det umiddelbart settes i verk en gjennomgang av enkeltsakene, slik at de blir avsluttet så raskt det lar seg gjøre.

For ordens skyld kan det nevnes at stortingspresidentens navn ikke er på Riksrevisjonens liste.