Vatikanet offentliggjorde onsdag pavens beslutning, som vil få følger for den kommende synoden, bispemøtet som etter planen skal holdes i oktober.

Paven inviterer hvert år verdens katolske biskoper til Roma, der de i løpet av noen uker diskuterer en rekke temaer, blant dem behovet for modernisering av kirken.

Når møtene er over, stemmer biskopene over ulike forslag og legger resultatet fram for paven, som sammenfatter det hele i et dokument som han tar til etterretning.

Hittil er det bare menn som har fått stemme på bispemøtet, men kirkens religiøse ordener skal heretter representeres av fem kvinner og fem prester.

Pave Frans har også besluttet at 70 personer som ikke er biskoper, skal få delta på bispemøtet med stemmerett og han bedt om at halvparten av dem er kvinner.