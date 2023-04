Norske krematorier er overbelastet

Totalt finnes det 25 krematorier i Norge i dag, og de er allerede overbelastet, skriver NRK.

Det er rapporten «Kremasjonsvirksomhet i Norge» som har konkludert med at det ikke er nok krematorium i Norge, «verken på kort eller lang sikt».

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) erkjenner at dette er en utfordring.

– Jeg er oppmerksom på rapportene som peker på mulige kapasitetsutfordringer for krematoriene. SSBs befolkningsberegninger viser at vi vil trenge større krematoriekapasitet, sier hun.

Statsråden viser til at gravplassene er et lokalt ansvar, men det hører til departementet å vurdere om det er behov for tiltak for å møte utfordringen med kapasitet på krematoriene.

– Regjeringen har ikke tatt stilling til en slik vurdering. Behovet for regelendringer og økonomiske konsekvenser må uansett drøftes nærmere.