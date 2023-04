9. februar 2023: Russlands utenriksminister Sergey Lavrov er på plass i den sudanske hovedstaden Khartoum. Møtet fant sted et knapt år etter angrepsinvasjonen i Ukraina.

Hvorfor er han der?

I flere år har Russland jobbet aktivt for å styrke politiske og økonomiske bånd i Sahel-regionen i Afrika. Blant metodene landet benytter seg av er å bytte militær trening og våpen mot verdifulle naturressurser. Under det to dager lange møtet tok Lavrov til orde for å fjerne FNs sanksjoner mot Sudan som blant annet dreier seg om ulike økonomiske sanksjoner samt et forbud mot våpenimport. Sanksjonene ble innført i 2005 etter den blodige konflikten i landets Darfur-region samme år. Sanksjonene ble vedtatt med 12 mot 0 stemmer 30. mars i 2005.

– Vi står sammen med det sudanske folk for å få fjernet sanksjonene som er innført av FNs sikkerhetsråd, sa den russiske utenriksministeren på møtet ifølge nettstedet france24.com.

Sudan Russia MØTTE OPPRØRSGENERAL: 9. februar i år møtte Russlands utenriksminister Sergey Lavrov Mohammed Hamdan Dagalo, leder for den paramilitære gruppen Rapid Support Forces i Sudans hovedstad Khartoum. (AP/NTB /AP)

Kamphaner

Med på møtet i Khartoum var også de to mennene som nå kjemper en blodig kamp om makten i landet.

General Abdel Fattah al-Burhan, øverstkommanderende for Sudans væpnede styrker, kjemper mot general Mohammed Hamdan Dagalo, leder for den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF).

NTB skriver at konflikten til nå har kostet hundrevis av mennesker livet, og sendt tusener på flukt. Kampene 15. april brøt ut midt i Sudans forsøk på å gå over til å bli et demokrati etter flere tiår med autoritært styre. I følge NTB er millioner er fanget i kryssilden fra luftangrep, gatekamper og hard skyts i urbane strøk.

Begge var en del av militærjuntaen som kuppet makten i landet i 2021. Dagalo var Burhans nestkommanderende. Samtaler om å innlemme RSF i regjeringshæren pågikk før de to tidligere kuppartnerne 15. april barket sammen i væpnet konflikt.

Nå kan mediehuset CNN avsløre at den russiske leiesoldathæren trolig har valgt side, og støtter general Mohammed Hamdan Dagalos opprørere.

– Wagner-gruppen har forsynt Sudans Rapid Support Forces (RSF) med missiler for å hjelpe dem i kampen mot landets hær, forteller sudanske og regionale diplomatiske kilder til mediehuset.

Den mektige russiske leiehæren har spilt en offentlig og sentral rolle i Moskvas utenlandske militære operasjoner i flere år, men nå særlig i Ukraina. I Afrika har styrken bidratt til Moskvas økende innflytelse på kontinentet i flere år.

Mohammed Hamdan Dagalo LEDER: General Mohammed Hamdan Dagalo, er leder for Rapid Support Forces. Her er han omgitt av sine soldater sommeren 2019. (Hussein Malla/AP)

I årevis har Dagalo vært den viktigste mottakeren av Moskvas våpen og opplæring, og en nøkkelfigur når det gjelder i russisk involvering i Sudan.

I juli 2022 avdekket CNN sterke bånd mellom Moskva og Sudans militære ledelse, som ga Russland tilgang til det østafrikanske landets gullrikdommer. Det militære, politiske og økonomiske forholdet mellom de to landene skjøt for alvor fart etter Moskvas invasjon av Krim i 2014, da Russland begynte å se på afrikanske gullrikdommer som en vei for å omgå en rekke vestlige sanksjoner.

Invasjonen av Ukraina i 2022 og bølgen av sanksjoner som fulgte, akselererte Russlands gullplyndring i Sudan og styrket det militære sammarbeidet, noe som økte Wagners aktivitet i landet.

Også den arabiske nyhetsorganisasjonen Al Jazzera rapporterer om at Wagner-gruppen beskyldes for plyndring av Sudans naturresursser.

Dagen før Russland lanserte sin fullskala invasjon av Ukraina i 2022, ledet opprørsgeneralen Dagalo en sudansk delegasjon til Moskva for å «utvikle forholdet» mellom de to landene.

Kampene i Sudan

15. april brøt det ut kamper i Sudans hovedstad Khartoum mellom regjeringshæren og den tidligere regjeringsvennlige paramilitære gruppen RSF.

Samme dag bryter det ut kamper i Darfur vest i landet.

Konflikten står mellom landets to øverste militære ledere, begge en del av militærjuntaen som har ledet landet siden kuppet i 2021: Hærsjef og juntaleder Abdel Fattah al-Burhan og RSFs leder Mohamed Hamdan Dagalo, som var Burhans nestkommanderende.

Før kampene brøt ut, pågikk forhandlinger om å innlemme RSF i regjeringshæren.

RSF ble dannet i 2013 med utgangspunkt i Janjaweed-militsen og har kjempet på vegne av Sudan i Darfur-regionen.

Kilder: WHO, AFP

Wagner-sjef avviser

Sjef for Wagner-gruppen Jevgenij Prigozjin, som er en nær venn av Russlands president Vladimir Putin har avvist enhver involvering i konflikten.

Det som likevel er sikkert, er at Wagner-gruppen og selskaper som er tilknyttet denne har en svært sentral rolle i utvinning av gull i Sudan.

Russia Prigozhin NÆR VENN: Sjef for Wagner-gruppen Yevgeny Prigozhin, som er en nær venn av Russlands president Vladimir Putin. (Misha Japaridze/AP)

Få dager etter Russlands invasjon i Ukraina gikk sudanske tolltjenestemenn ombord i et russisk lastefly på flyplassen i landets hovedstad. Til tross for at de fryktet for at det ville irritere Sudans stadig mer pro-russiske militære ledelse.

Under fargerike esker med annen last sto trepaller med Sudans mest verdifulle ressurs. Gull. Omtrent ett tonn av det.

Dette hendelsen i februar i 2022 – gjenfortalt av flere offisielle sudanske kilder til CNN – er en av minst 16 kjente russiske smuglerflyvninger av gull fra landet.

Ettersom resten av verden har innført strenge økonomiske sanksjoner mot Russland, har de mye å vinne på å opprettholde et godt forhold med Sudans generaler — CNN-kilde

Flere intervjuer med høytstående sudanske og amerikanske tjenestemenn, samt andre dokumenter gjennomgått av CNN, maler et bilde av et omfattende russisk plan for å plyndre Sudans rikdommer i et forsøk på å styrke Russland mot stadig hardere vestlige sanksjoner.

32,7 TONN: Gull for i overkant av 20 milliarder kroner har forsvunnet fra Sudan bare i 2021. (NTB/NTB)

– Vi har lenge visst at Russland utnytter Sudans naturressurser, sier en tidligere amerikansk tjenestemann til CNN.

Han mener også at Russland har oppmuntret til militærkuppet.

32,7 tonn gull savnet

I minst et tiår har Russland skjult sine sudanske gull-forretninger fra offisielle registre. Sudans offisielle utenrikshandelstatistikk siden 2011 har konsekvent nektet for at gulleksporten til Russland eksisterer.

Fordi Russland har dratt nytte av betydelige blindsoner i Sudans regjeringsapparat er det vanskelig å fastslå hvor mye gull som er fjernet fra Sudan.

En varsler fra landets sentralbank har vist CNNs journalister et bilde av et regneark som viser at 32,7 tonn gull var savnet i 2021.

Basert på dagens gullpris, tilsvarer dette 1,9 milliarder dollar, eller rett i overkant av 20 milliarder norske kroner.