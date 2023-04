To 700 år gamle engler dukket opp i Stavanger

– Noe som dette er aldri funnet tidligere. Dette er 700 år gamle malerier som plutselig dukket opp, sier malerikonservator Anne Ytterdal i Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger (UiS) til NRK.

Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først.

Under arbeidet med å restaurere domkirken i Stavanger har det dukket opp skjulte skatter. For da murarbeidere skulle sjekke om kalkpussen i taket satt godt fast, oppdaget de to engler fra middelalderen. De første strekene dukket opp i februar, og nå pågår arbeidet med å restaurere de to meter høye maleriene, og supplering av det som er skadd.

– Disse skal stå framme og være tilgjengelig for publikum, sier Ytterdal.

Maleriene er preget av tidens tann og bleking, men de er likevel mulig å tyde.

– Den ene engelen sveiver med et røkelseskar. Det har vært brukt noen andre farger, så vi tror begge englene har hatt kjortler, sier kulturminneforsker Bettina Ebert ved Arkeologisk Museum ved UiS.

Akkurat hvorfor maleriene har blitt dekket til, er usikkert. Kulturminneforsker Ebert tror det kan være flere grunner.

– Under reformasjonen ville man ikke vise englene, fordi de var knyttet til katolisismen. Også kan det hende at engler ikke alltid har vært noe man vil vise fram.