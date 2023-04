Utenriksdepartementet oppfordrer norske borgere til å forlate Sudan

– Det pågår fortsatt kamper i Khartoum og andre deler av landet. Fly, kamphelikoptre og hard skyts er tatt i bruk i krigføringen. Det er mangel på mat, vann, strøm og helsehjelp, heter det i reiserådet som Utenriksdepartementet oppdaterte søndag kveld.

– Situasjonen er alvorlig og uoversiktlig og kan endre seg på kort varsel. Hver enkelt må selv vurdere sin egen sikkerhet ved muligheter for utreise fra Sudan, advarer UD videre.

Skjerper rådene

Samme dag som kampene brøt ut 15. april mellom regjeringshæren og den mektige paramilitære gruppen RSF, frarådet norske myndigheter alle reiser til Sudan.

Skjerpingen av reiserådet søndag kom kort tid etter at Utenriksdepartementet opplyste at Norges tre diplomater er evakuert fra landet. Samtidig opplyste UD at det nå er registrert rundt 80 norske borgere i Sudan. Det er dobbelt så mange som for en knapp uke siden.

Ambassaden stengt

Norges ambassade i hovedstaden Khartoum er midlertidig stengt og kan ikke bistå med konsulær hjelp.

Norske borgere som ønsker bistand eller kontakt med norske myndigheter, oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no eller via UDs app «Reiseklar». Norske borgere i Sudan kan også kontakte UDs operative senter på e-post 247@mfa.no eller +47 23 95 00 00.