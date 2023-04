– Det gir motivasjon inn i en veldig viktig valgkamp, men vi har fortsatt en stor jobb foran oss, uttaler en tilfreds Ap-partisekretær, Kjersti Stenseng.

For etter et kriseår med rekker av elendige tall på stortingsmålinger, trenger ikke høstens kommunevalg å bli et nytt nederlag for Ap:

På Norstats aprilmåling om hva man ville stemt ved høstens kommunevalg, er Ap bare 0,3 prosentpoeng bak de 24,8 prosentene som partiet fikk i 2019. Så høyt har ikke Ap blitt målt i 2023.

Dette viser Vårt Lands aprilmåling:

Høyre fikk rekordtall over 30 prosent i mars, men rykker nå 3,2 prosentpoeng tilbake.

Kristelig Folkeparti (KrF) synker i opptakten til valgdramaet.

Men Miljøpartiet De Grønne (MDG) er nær å tangere sitt gode 2019-resultat.

Valgforsker om Ap-tall: – Viser hvordan ting kan endre seg

På stortingsmålingen som Vårt Land og Dagbladet nylig publiserte, fikk Ap over to prosentpoengs fremgang. Partiet øker ikke like mye på Vårt Lands eksklusive kommunebarometer. Men vekst på 1,5 prosentpoeng kan nå gi partiet håp om et bedre valg enn sist.

Da vil TV-skjermene vise plusstegn for Ap – og gi jubel og optimisme.

– Målingen viser hvordan ting kan endre seg i politikken. Og at det er relativt hva som er suksess – og hva som ikke er det. Dersom Ap gjør et bedre valg enn sist, kan det endre situasjonen og dynamikken rundt partiet, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Selv om forrige lokalvalg var Aps verste i historien, ga det uttelling i etterkant:

Ap var med 24,8 prosent største parti og sammen med makkere tok de makten i de største byene.

Den gang tapte Ap stort med distriktsvelgere til Senterpartiet (Sp). Nå forsyner derimot Ap seg grovt tilbake fra Trygve Slagsvold Vedums parti.

Valgforsker Bergh mener aprilmålingen bærer bud om et spennende kommunevalg. Særlig i de store byene.

– Der har Ap makten mange steder, Høyre vil sikkert gå frem, men det er ikke garantert borgerlig flertall av den grunn, fordi Frp ikke mobiliserer på samme måte, sier Bergh.

Jeg tror folk liker det og vil ha mer. Denne valgkampen handler om de nære og viktige sakene, hvor våre løsninger for en sterk, offentlig velferd er et motstykke til Høyres gjentagende privatiseringsjag — Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet

SNART LANDSMØTE: Vårt Lands kommunemåling er en kjærkommen gladnyhet for Jonas Gahr Støre før landsmøtet i mai. Partisekretær Kjersti Stenseng skryter av hva Aps over 150 ordførere har levert siden 2019. (Terje Pedersen/NTB)

Ap-velgere er langt mer lojale mot partiet sitt lokalt

Aps lokale velgere er langt mer tro mot partiet enn «stortingsvelgerne». Bare noen få tusen er usikre og befinner seg «på gjerdet». Lekkasjen til Høyre er bare halvparten så stor.

Partisekretær Stenseng forklarer det med at Aps over 150 ordførere har levert velferd og sikret fellesskapsløsninger lokalt:

– Jeg tror folk liker det og vil ha mer. Denne valgkampen handler om de nære og viktige sakene, hvor våre løsninger for en sterk, offentlig velferd er et motstykke til Høyres gjentagende privatiseringsjag, skriver hun til Vårt Land.

FORTSATT STØRST: Høyre svekkes etter rekord i mars, men Erna Solbergs parti er fortsatt klart størst i Vårt Lands kommunemåling. (Erlend Berge)

Erna Solberg forsyner seg av Sp-Vedums «rekordvelgere»

Situasjonen er ganske annerledes for regjeringsmakker Sp. I 2019 gjorde Sp sitt beste kommunevalg i historien, med 14,4 prosent. Vedums parti ble i tiden etter løftet til store høyder av misfornøyde velgere i Ap, Høyre og Frp.

Sp går ørlite tilbake fra mars og lander på 8,2 prosent. Bakgrunnstallene viser at bildet er snudd: Ap, Høyre og Frp har i sum hentet tilbake over 100.000 av velgerne Sp rappet fra dem i 2019. Høyre forsyner seg mest.

Erna Solberg kunne triumfere med høye 31,5 prosent i mars, men Høyre svekker seg nå lokalt, slik de gjorde i stortingsmålingen nylig. Med 28,3 prosent er det under fire prosentpoengs avstand til Ap. Spesielt velgere som ikke stemte ved forrige valg, forlater Høyre.

Kan MDG bli nøkkel til rødgrønn makt i byene igjen?

Målingens vinner er MDG, som ut fra tallene er i stigende form før kommunevalget. For fire år siden brukte hele 6,8 prosent MDGs stemmeseddel. Fem måneder før valget gir målingen partiet 6,3 prosent.

Valget i 2019 gjorde MDG til nøkkelaktør da rødgrønn makt ble etablert i folkerike byer. Faresignalet for MDG er et stort tilfang av velgere som ikke stemte sist. De er tradisjonelt av det mer troløse slaget.

Disse partiene strever før lokalvalget

Flere partier sliter foran høstens valgprøve, skal vi tro målingen:

Frp er med 8,4 prosent bare ørlite over sitt dårlige resultat i 2019.

I rikspolitikken har SV styrket seg. Men lokalt svekkes partiet og får bare 6,8 prosent.

Rødt faller siden mars. 4,2 prosent er nær resultatet på 3,8 for fire år siden.

I stortingsmålingene er Rødt et av partiene som hanker inn frustrerte Sp-velgere. I kommunemålingen henter Rødt knapt noen av dem.

Her er det verre: Venstre og KrF

For Venstre og KrF er historien atskillig verre: Som i Norstats stortingsmåling ser KrF to-tallet i april: 2,9 prosent er et urovekkende signal når partiets landsmøte har tatt avspark for valgkampen. Høyre, Frp, Sp og gruppen av «Andre» partier tapper KrF.

Venstre går frem fra svake 2,7 prosent til 3,3. Partiet taper velgere til Frp og Sp. Dessuten har et stort antall satt seg på gjerdet.

Nykommeren INP vokser – ligger an til lokale gjennombrudd

I Rogaland har målinger vist at Industri- og Næringspartiet (INP) vil få sine første lokale folkevalgte. I denne kommunemålingen går INP frem ett prosentpoeng – til 2,4 prosent.

Bakgrunnstallene viser at INP nå utfordrer Frp: 10 prosent av Frps velgere fra 2019 ville heller stemt på INP. Også blant frafalne Sp-velgere har INP trekkraft.

Valgforsker Bergh påpeker at Frp og INP har ulik økonomisk politikk, men et slektskap: De trekker til seg protestvelgere. Derfor kan INP bli et problem for Frp:

– Hvis Frp ikke mobiliserer, kan det bli en utfordring for borgerlig side. Mange steder vil det ikke være nok at Høyre gjør et godt valg, sier han.