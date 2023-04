Nå har KrF fornyet familiebegrep – knapt motstand da homofile ble inkludert

Dermed sender KrF nye signaler til velgerne: Partiets familiesyn er etter helgens møte mer enn mann og kvinne i partiets viktige prinsipprogram.

Debatten før vedtaket var det motsatte av støyfull: Delegater var tilbakeholdne med å ytre seg om partiets nye taktskifte.

I KrFs bærende ideologiske program har det hittil vært slått fast at ekteskapet «som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon». Den formuleringen beholder KrF fremover.

Men i tillegg vedtok partiet sent lørdag et tillegg: «I dag er familieformene mangfoldige. For alle typer familier må det legges til rette for forpliktelse, stabilitet rundt familielivet og sikring av barns rettigheter».

Da debatten kom var det knapt motstemmer

Tidligere på dagen ønsket nær en tredjedel av KrFs sal at Jorunn Gleditsch Lossius skulle bli partiets nye nestleder.

Et hovedargument for at nettopp hun - og ikke Ida Lindtveit Røse - skulle ha toppvervet, var at hun var forbundet med tradisjonelle holdninger i KrFs klassiske verdisaker og abortspørsmålet.

Men da partiet skulle justere selve familiebegrepet, var de konservative motstemmene i salen svært få. Like før votering kom imidlertid Oslos fylkesstyremedlem, Ragnhild Helena Aadland Høen, med en appell om å tenke seg om.

ADVARTE: Fylkesstyremedlem i Oslo, Ragnhild Helena Aadland Høen, ba partiet stoppe opp og tenke seg om. Hun ville ikke utvide ekteskapsbegrepet nå. (Lars Thomas Nordby/NTB)

– Kan vi stoppe opp og tenke litt?

Hun ba partiet beholde dagens formulering og komme tilbake til tematikken senere:

– Kan vi stoppe opp og tenke litt? Vi vet at folk lever på mange forskjellige måter, av religiøse hensyn og fordi de har en annen seksualmoral. Det finnes også polyfile familier. Hvis vi vedtar dette, hva er det i vårt prinsipprogram som stopper dette, spurte politikeren.

For Høen var begrunnelsen å ivareta ulike hensyn for barna i nye familieformer.

Oslos førstekandidat, Øyvind Håbrekke, forsvarte derimot endringen og advarte mot signaleffekten for KrF ved å stemme ned endringen. Han vektla at endringen kommer for å styrke barnas beste.

---

Storsamling i KrF

KrF avviklet landsmøte på Hamar denne helgen.

Partiet har valgt ny nestleder - Ida Lindtveit Røse - og nye medlemmer til sentralstyret.

En rekke vedtak ble fattet: Mot finanstalsmann Kjell Ingolf Ropstads vilje, vedtok partiet å fjerne formueskatt på arbeidende kapital.

KrF vil ha en permisjonsordning for foreldre som er i sorg etter å ha mistet et barn. Partiet vil utvide politiets verktøykasse mot narko-kriminalitet.

KrF fremstår også mer positiv til kjernekraft. Vil blant annet ha regjeringsutvalg for å klargjøre regelverk for kjernekraftproduksjon i Norge.

---

Før møtet var Bollestad klar - og hun fikk viljen sin

Det er nødvendig med to tredjedels flertall for å endre punkter i KrFs prinsipprogram. Men under voteringen var det altså bare tre delegater som rakk opp stemmekortet sitt for å vise motstand.

Partileder Olaug Bollestad har vært klokkeklar i behovet for å justere forståelsen av kjernefamilien:

– Om de vokser opp med mor-mor, far-far, eller om de vokser opp med en alenemor eller far – det er vårt ansvar at også disse familiene kjenner seg igjen og kan ta del i familiepolitikken til KrF, sa hun i et intervju med Vårt Land før landsmøtet.