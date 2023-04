Vedum dukket opp i KrFs sal – overrasket med symbolsk «sentrums-toppmøte»

Det var en blid Trygve Slagsvold Vedum som uannonsert dukket opp på Kristelig Folkepartis landsmøte sent fredag ettermiddag.

Sp-lederen tok seg god tid til å mingle med gamle kjente i en kaffepause under møtet, blant dem Hans Fredrik Grøvan og Kjell Magne Bondevik.

KrF-delegatene ble synlig glade for besøket og Vedum fikk en hjertelig klem av KrF-leder Olaug Bollestad.

Etter at Senterpartiet skiftet side i norsk maktpolitikk har aldri en Sp-leder besøkt et av KrFs landsmøter – før nå.

TOPP STEMNING. Olaug Bollestad og Trygve Slagsvold Vedum. (Guro Asdøl Midtmageli)

Vedum om symbolsk besøk: – Vi har mye felles

Vedum selv bor bare kort unna landsmøtelokalet, i Hamars nabokommune Stange. Men visitten hos den gamle sentrumskameraten Kristelig Folkeparti er like fullt symbolsk, sier Vedum til Vårt Land:

– Ja, det er det. Sp og KrF har jo mye felles røtter, mye felles historie. Og vi mener begge det er viktig at norsk politikk har motkulturpartier. Det er naturlig – selv om de er et opposisjonsparti – å gjeste landsmøtet og komme med en hilsen.

Sp og KrF satt sist sammen ved Kongens bord i Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering på slutten av 1990-tallet. I årene siden har partiene glidd fra hverandre i spørsmålet om regjeringssamarbeid. Sp sitter nå i Støre-regjeringen mens KrF har valgt å samarbeide mot høyre.

– Du fikk lov av sjefen, Jonas?

– Jeg spør jo ikke ham om lov, ler Vedum.

– Men han sa at jeg måtte hilse fra ham. Han tullet litt og sa, hvorfor er ikke jeg invitert?

GAMLE KJENTE: Trygve Slagsvold Vedum og Kjell Magne Bondevik. (Guro Asdøl Midtmageli)

Bollestad tok selv kontakt med Vedum

Det var KrF-leder Olaug Bollestad som tok kontakt med Vedum – og inviterte ham.

– Du er her kanskje også for å bygge relasjoner for fremtiden, Vedum?

– Ja, det kommer alltid nye dager. Men jeg kommer også for å gi dem et politisk budskap, sier Vedum.

Også topper fra KrFs gamle venner i Solberg-regjeringen ventes å hilse landsmøtet i løpet av helgen. Slik var det også den tiden KrF var en del av et samarbeid med dem.

Vedum hadde lest Bollestads syn på konjakk. «Måtte komme»

Vedum inntok podiet i landsmøtesalen med sitt varemerke – kaffekoppen – i hånden. Han fortalte at han hadde lest Vårt Land fredag morgen, der Bollestad i et intervju gikk i forsvar for en konjakk til kaffen.

– Da skjønte jeg at jeg måtte komme hit i kveld, spøkte Vedum.

På podiet i KrFs sal var han avslappet og «husvarm». Han holdt selv sin landsmøtetale til Sp akkurat samme sted, fire år i forveien.

Overfor KrF-delegatene vektla Vedum det verdifulle i at partier finner sammen over skillelinjer ved viktige korsveier. Som da Stortinget i vinter samlet seg om Nansen-programmet for Ukraina.

– Noe av det fine i Norge, er at når ting er vanskelige, så finner man sammen på tvers, sa han.

FIN I FARTA: Trygve Slagsvold Vedum hadde Olaug Bollestad fremsnakke konjakk til kaffen. Da måtte han nesten stikke innom KrFs landsmøte, hevdet han. (Guro Asdøl Midtmageli)

Vedum trakk frem motkulturer – og kristningen av Norge

Men han minnet også om at Sp har bidratt til å få satt av store ressurser til nasjonalmakeringen av 1000 års jubileet for kristningen av Norge.

– Selv om Norge er blitt et sekulært land, er det viktig at de kommende generasjonene skal forstå vår historie, sa Vedum.

Ikke minst vektla han at begge partier er talerør for motkulturer.

– Der har vi og KrF et fellesskap, sa han.

Bondevik oppglødd over Vedums besøk. «Føler et slektskap»

Eksstatsminister Bondevik – i sin tid leder for en regjering av KrF, Sp og Venstre – var tilfreds med å treffe Sps leder i KrFs sal. Litt tidligere på ettermiddagen hadde KrF-nestoren holdt tale til landsmøtet, nettopp med varme ord om sentrumspartienes rolle i norsk politikk.

– For deg som ihuga forsvarer av sentrumspolitikk. Hvor symbolsk er Vedums besøk?

– Det var positivt og bra. Det tyder jo på at han føler et slektskap. Du drar jo ikke på besøk hos en som er en fiende. Det er et godt signal, svarer Bondevik.