Paven mister «godkjentstempel» på Twitter

Ikke bare Frans har lidd denne skjebnen, men også en lang rekke andre kjente brukere av det sosiale mediet.

Brukerkontoene til USAs tidligere president Donald Trump, Microsofts grunnlegger Bill Gates og artisten Beyoncé har mistet sine blå merker.

Tidligere sørget Twitter for at kjente brukere fikk disse «godkjentstemplene» etter å ha verifisert kontoene deres. Men i fjor opplyste Twitter-eier Elon Musk at selskapet ville begynne å ta betalt for verifiserte brukerkontoer. Prisen skulle være 8 dollar i måneden.

Prosessen med å fjerne blå merker begynte torsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Musk skriver på Twitter at han selv betaler for verifiserte kontoer kun for tre personer: Forfatter Stephen King, skuespiller William Shatner og basketballstjernen LeBron James.