Storstreiken er over – pressekonferanse senere i dag

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid møter pressen hos riksmekler Mats Ruland torsdag klokken 17.

Streiken avsluttes umiddelbart, og folk kan gå tilbake til jobb så snart det lar seg gjøre, opplyser LO og NHO i en pressemelding.

Første i mellomoppgjør

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. Det er første gang det er en streik i et mellomoppgjør i etterkrigstiden.

– Streiken varer til streiken er over. Riksmekleren er den som kunngjør om streiken er over, sier kommunikasjonsrådgiver Linda Reinholdtsen i LO til NTB.

Sist gang LO gikk til streik, var i 2000. Også den gang streiket arbeiderne for mer lønn – og i likhet med dagens streik raste mange over høye lederlønninger.

Nesten 25.000 i streik

22.947 LO-medlemmer og 1.441 YS-medlemmer har siden mandag vært i streik etter at meklingen med NHO brøt sammen mange timer på overtid sist søndag. Allerede fredag har det vært varslet at ytterligere 16.561 LO-medlemmer og 460 YS-medlemmer tas ut i streik.

Bakgrunnen for streiken er brudd i meklingen om lønnsoppgjøret i det såkalte frontfaget, altså industrien. NHO, YS og LO ble ikke enige om hvor høyt lønnstillegget skulle være i frontfaget, som igjen blir viktig for hvor mye mer lønn andre grupper i Norge vil få i år.

Det er ventet at prisene i Norge vil stige med 4,9 prosent i år. Kravet har vært mer enn dette i lønnsvekst for å sikre at folk ikke får mindre å rutte med.