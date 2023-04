Storstreiken er over – LO får litt mer i sentrale tillegg

Streikende LO-medlemmer kan dermed gå tilbake på jobb, bekrefter NHO og LO. YS fortsetter imidlertid streiken og er ikke kommet til enighet med NHO.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid møter pressen hos riksmekler Mats Ruland torsdag klokken 17.

Streiken avsluttes umiddelbart, og folk kan gå tilbake til jobb fra fredag klokka 6, opplyser LO.

Det blir en ramme i oppgjøret på 5,2 prosents lønnsvekst, noe som er i tråd med det som lå på bordet da streiken startet.

LO har imidlertid fått gjennomslag for to til tre kroner mer i lavlønnstillegg, mens andelen som gis i det sentrale tillegget er noe høyere enn det var da LO brøt meklingen.

YS godtar dialog – men streiker videre

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sier YS aksepterer dialog med NHO, men at det er viktig å gi flest mulig økt kjøpekraft og at dette ennå ikke er på plass. Skjæggerud sier det er et viktig krav å sikre de lavtlønte tillegg.

– YS har medlemmer grupper og bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, sier han.

Leder for YS Privat, Anneli Nyberg, sier det er viktig for YS å klare å snu en trend der mange medlemmer har tapt kjøpekraft og blitt hengende etter.

– Vi vil fortsette den viktige jobben med å utligne forskjeller og sikre likelønn, sier Nyberg.

– Reallønnsvekst for alle

Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier på vei inn i Riksmeklerens lokaler at han er fornøyd med løsningen.

På spørsmål fra NTB om det nå blir reallønnsvekst for alle, svarer Eggum slik:

– Ja, det blir det, men la oss gå inn og ta det formelle først.

Det er ikke kjent hva som skjer med de streikende YS-medlemmene.

Første i mellomoppgjør

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. Det er første gang det er en streik i et mellomoppgjør i etterkrigstiden.

– Streiken varer til streiken er over. Riksmekleren er den som kunngjør om streiken er over, sier kommunikasjonsrådgiver Linda Reinholdtsen i LO til NTB.

Sist gang LO gikk til streik, var i 2000. Også den gang streiket arbeiderne for mer lønn – og i likhet med dagens streik raste mange over høye lederlønninger.

Nesten 25.000 i streik

22.947 LO-medlemmer og 1.441 YS-medlemmer har siden mandag vært i streik etter at meklingen med NHO brøt sammen mange timer på overtid sist søndag. Allerede fredag har det vært varslet at ytterligere 16.561 LO-medlemmer og 460 YS-medlemmer tas ut i streik.

Bakgrunnen for streiken er brudd i meklingen om lønnsoppgjøret i det såkalte frontfaget, altså industrien. NHO, YS og LO ble ikke enige om hvor høyt lønnstillegget skulle være i frontfaget, som igjen blir viktig for hvor mye mer lønn andre grupper i Norge vil få i år.

Det er ventet at prisene i Norge vil stige med 4,9 prosent i år. Kravet har vært mer enn dette i lønnsvekst for å sikre at folk ikke får mindre å rutte med.