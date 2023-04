JFKs nevø vil bli president – sammenligner sin valgkamp med revolusjonen

Demokraten og advokaten har kastet seg inn i valgkampen om å bli USAs neste president og vil utfordre Joe Biden.

– Mitt oppdrag de neste 18 månedene og som sittende president vil være å avslutte den korrupte sammenslåingen av staten og bedriftenes makt, sier han.

Kennedy sammenlignet sin valgkamp med den amerikanske revolusjon.

Kennedy er klimaaktivist og vaksinemotstander, der det sistnevnte har vært problematisk for deler av familien hans.

For rundt 15 år siden ble Kennedy overbevist om at vaksiner ikke er trygge, og han ble en ledende stemme for bevegelsen mot vaksiner.

Han er nevø av USAs 35. president John F. Kennedy og sønn av politikeren Robert «Bobby» Kennedy.

Tre påmeldt på demokratisk side

I en meningsmåling utført for CNN i begynnelsen av april sa bare 32 prosent av de spurte at Biden fortjener en ny periode i Det hvite hus.

Biden er 80 år gammel og har vært president siden januar 2021.

På demokratisk side har ellers bare to andre meldt seg på i kampen om å bli USAs neste president. De er forfatteren av spirituelle bøker, Marianne Williamson, og Robert Kennedy jr.

Hvem blir Trumps utfordrere?

Det er ikke kjent hvilken kandidat Republikanerne vil stille med, men tidligere president Donald Trump har alt meldt seg på i kappløpet.

Florida-guvernør Ron DeSantis regnes som Trumps mest seriøse rival, men hans oppslutning har sunket i det siste. DeSantis har heller ikke kunngjort at han stiller.

Bare tidligere FN-ambassadør og guvernør i South Carolina, Nikki Haley, og tidligere guvernør i Arkansas, Asa Hutchinson, har offisielt lansert sitt kandidatur, men også tidligere visepresident Mike Pence ventes å stille.