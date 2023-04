Rettssaken etter Sian-påkjørselen går i januar neste år

Det er satt av tre rettsdager til saken, viser berammingslista til Oslo tingrett.

En kvinne i 20-årene og en kvinne i 40-årene er tiltalt for grov kroppsskade etter at de i høy fart kjørte inn i en bil med fem Sian-medlemmer på E6 ved Mortensrud i Oslo 2. juli i fjor. Påkjørselen førte til at bilen kom ut av kontroll og landet på taket.

I bilen satt blant andre Sian-leder Lars Thorsen. En av passasjerene ble påført et brudd i ryggen, mens de øvrige passasjerene fikk lettere skader.

Kvinnen i 20-årene er også tiltalt for å ha truet med kniv under hendelsen, og for å ha kjørt i ruset tilstand etter at det ble funnet spor av sovemedisin i blodet hennes.

Hendelsen skjedde kort tid etter at Sian-medlemmene hadde satt fyr på en koran utenfor moskeen på Mortensrud. Politiet har tidligere sagt at de tror dette var motivet for påkjørselen.

Begge kvinnene har tidligere nektet straffskyld.