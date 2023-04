Israel minnes 6 millioner jødiske holocaust-ofre

Over hele landet sto innbyggere stille i respekt for de mange jødene som ble sendt til utryddingsleirer og drept av nazistene under annen verdenskrig. Samtidig gjallet en to minutter lang sirene.

Dagen markeres med den rekke seremonier og minnemarkeringer på skoler og i samfunnshus. Restauranter og kafeer er stengt, og på TV og i radioen sendes det programmer med holocaust som tema.

En tredel av verdens jøder ble drept i Nazi-Tysklands masseutryddelse. I 1948, tre år etter krigen, ble staten Israel etablert, og hundretusener av overlevende flyttet til den jødiske staten.

Opprøret i gettoen i Warszawa varte i nesten en måned og var et forsøk på å hindre massedeportasjonen til utryddelsesleiren Treblinka. Den 19. april 1943 gikk soldater fra den tyske okkupasjonshæren inn i gettoen, og over 60.000 mennesker ble drept, gasset i hjel eller sendt til Treblinka. Før dette hadde hundretusener av Warszawas jødiske innbyggere blitt stuet samme i jernbanevogner og sent til Treblinka.

Før annen verdenskrig var hver tredje innbygger i Warszawa jøde.