– Dette er den viktigste streiken noen gang, sier Dragoje Milovanovic.

Til daglig er han bankettservitør ved Oslo Plaza og hovedtillitsvalgt. I dag er han streikeleder utenfor landemerke-hotellet i Oslo. Der har han vært ansatt siden 2001 og tillitsvalgt siden 2007. Senest for et par dager siden sjekket han SSBs liste over ulike yrkers snittlønn i Norge.

– Vi ligger på bunnen av lista med en av de laveste lønningene i Norge.

Snittlønn i måneden er 30.000 kroner før skatt. Det betyr at mange av kollegene etter skatt har 22.000-23.000 kroner å leve for.

– Bare tenk på den tiden nå med matpriser og strømpriser som stiger. Sammen med stigende rente gjør det at de fleste kollegene mine må ha to jobber for å få hjula til å gå rundt. De greier det ikke med én, sier Milovanovic.

STREIKELEDER: For andre dag på rad streiker Dragoje Milovanovic (midten) og hotellansatte ved hotellet Oslo Plaza. (Matilde Solsvik)

Bunnplassering

Statistisk sentralbyrå (SSB) legger hvert år fram en oversikt over snittlønnen i over 360 yrker. Tidligere i vinter kom tallene for 2022. På bunnen ligger yrkesgruppene som avgjør om hotelloppholdet ditt blir godt.

Hotellansatte ligger på en årslønn rundt 400.000 kroner:

Kjøkkenassistent: 398.760 kroner i årslønn.

Servitør: 402.600 kroner

Bartender: 417.240 kroner.

Resepsjonist: 417.600 kroner.

Til sammenligning er en vanlig industriarbeiderlønn på 542.800 kroner. Hotellsjefer har en snittlønn på 625.000 kroner, viser SSB-tallene.

– Nesten umulig å få noe lokalt

Hotellansatte som nå streiker på to hoteller i Oslo, er medlemmer av fagforeningen Parat, som er et YS-forbund. Parat opplyser til Vårt Land at det sentrale lønnsoppgjøret er svært viktig for hotellansatte. I lokale lønnsforhandlinger er det lite å hente.

Det bekrefter Milovanovic. Han forteller at hotellansatte fikk lokal forhandlingsrett i 2016, men at det ikke har vist seg å bety mye i praksis. En lønnsøkning i år på 5,2 prosent ville vært et godt oppgjør, mener han.

– Det er veldig viktig at vi får dette i sentrale oppgjør. Det er nesten umulig å få noe lokalt, slik vi opplever det, sier Milovanovic.

Hotelldirektør ved Radisson Blu Oslo Plaza, Tarje Hellebust, sier at dette er helt feil.

– Vi ga i lokale forhandlinger sist. Det vet Milovanovic. Jeg er opptatt av at partene kommer til forhandlingsbordet og får en løsning, sier Hellebust.

Omstridt skisse

Flere medier, blant annet Aftenposten, TV 2 og NRK, gjenga mandag formiddag detaljene i skissen riksmekleren la fram for partene.

Skissen foreslo et sentralt tillegg til alle på 1,9 prosent

Overheng på lønnstillegget som ble gitt i fjor på 1,4 prosent

Lokalt lønnstillegg, såkalt lønnsglidning på 1,9 prosent

Dette ville til sammen gitt en lønnsøkning på 5,2 prosent.

Store yrkesgrupper ville fått redusert kjøpekraft, altså mindre enn anslått prisvekst på 4,9 prosent, med oppgjøret som lå på bordet, mener LO, fordi mange grupper ikke ville fått et lokalt tillegg på 1,9 prosent.

Hotelltilsette har lågast lønn, her streiker dei ved Oslo Plaza. (Matilde Solsvik)

Investerer i hotellet

Det er penger å tjene på å drive hotell i Norge. Hotellkongen Petter Stordalen tapte stort i pandemiårene. Men i fjor gjorde konsernet hans, Nordic Choice Hotels, comeback og fikk et brutto driftsresultat på 1,3 milliarder kroner, melder Finansavisen.

I år har hotellkonsernet skiftet navn til Strawberry.

På Kapitals liste over Norges rikeste havner Stordalen på tiendeplass med en formue på 28 milliarder kroner.

Milovanovic viser til at Oslo Plaza er et hotell som går godt, og mener det er på tide at hotellansatte får en større del kaka.

– År etter år er det store investeringer i hotellet, spesielt hos oss. Vi pusser opp lobby-baren, nå ser du at restauranten her er pusset opp. Vi fikk beskjed i går at vi skal pusse opp terrassene. Investeringer skal det selvfølgelig være. Men det er på tide å investere litt i folk også, sier han.

Hotelldirektør Hellebust fortalte til Hotellmagasinet tidligere i år at Oslo Plaza investerer 26 millioner kroner i nye restauranter og bar. De håper også å få til en uteservering 110 meter over bakken. Men Hellebust avviser at hotellet har mye å gi i lønnsoppgjør.

– Vi tapte 80 millioner under pandemien, og har mye å ta igjen, sier han.

---

Streiken

Mandag morgen klokken 6 gikk 22.947 LO-medlemmer og 1.441 YS-medlemmer ut i streik.

Streiken trappes opp fredag. Da utvides streikeuttaket med ytterligere 16.561 LO-medlemmer. Dermed vil 38 000 LO-medlemmer være i streik fra fredag.

YS tar fredag ut ytterligere 460 medlemmer i konflikt. Da vil i alt 1.900 YS-organiserte være i streik.

---

Sliter med å rekruttere til yrket

Hovedtillitsvalgt Milovanovic opplever at streikeviljen er stor. De som er tatt ut i streik ved hotellet, er resepsjonister, kokker, bankett, møter og arrangementer, vaskeri og bartendere. Stuepiker og renholdere er ansatt i Plaza ISS, og er ikke tatt ut i streik nå.

I fjor ble resultatet av lønnsforhandlingene en økning på 3,7 prosent, men Milovanovic understreker at dette ble spist opp av inflasjonen, som viste seg å bli 4,9 prosent. Det kom etter flere år der hotellansatte var lønnstapere.

Du kan ikke kjøpe det samme i dag som for de pengene du hadde i 2022 — Dragoje Milovanovic, hovedtillitsvalgt

– Vi har ikke beholdt vår kjøpekraft. Du kan ikke kjøpe det samme i dag som for de pengene du hadde i 2022, sier han.

Det som også bekymrer ham nå, er rekrutteringen til yrket. Under pandemien omskolerte mange seg til andre jobber med bedre inntekt, og kom ikke tilbake.

Selv har han diplomutdannelse fra en hotellhøyskole i fødelandet Serbia. De fleste servitørkollegene i bankett-avdelingen har fagbrev.

– For tiden har vi flere 16-17-åringer som jobber ved hotellet. Trenden de siste årene er færre og færre med fagutdannelse, sier Milovanovic.