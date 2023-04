– Vi stiller opp på denne nasjonale fellesinnsatsen for at vi alle skal få økt kjøpekraft og ikke lavere kjøpekraft, som det er nå, sier Jorid Martinsen, til vanlig kommunikasjonsansvarlig i Norsk kulturminneforskning, Niku.

Med kontorer sentralt plassert i Oslo, noen steinkast fra Oslo S, opplever Martinsen og kollegene at de både blir lagt merke til og at mange smiler og viser støtte.

– Hvordan er lønnsforholdene for dere?

– Situasjonen er den samme som for alle andre i hele landet, at priser går opp og at vår lønn holder seg på et lavere nivå. Vi vil ha penger som betaler for alt vi trenger å betale for, strøm og andre utgifter, slik at vi kan leve, sier Mick Derrick, forsker og arkeolog i NIKU.

Deltok i utgravninger i Stavanger domkirke

Niku har rundt 120 fast ansatte, i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Tønsberg. De som er tatt ut i streik nå, er 24 ansatte ved Oslo-kontoret som er organisert i Norsk Tjenestemannslag.

Til daglig jobber de streikende som forskere, arkeologer, konservatorer, med økonomi og kommunikasjon. Det handler om arkeologiske utgravninger og EU-finansierte forskningsprosjekter. For et par år siden var Niku involvert i de arkeologiske utgravningene inne Stavanger domkirke.

– Vi har mange konservatorer som jobber mye med kirkekunst, og har også mye kirkestedsarkeologi, forteller Martinsen.

[ Håper å finne spor av tidlig historie under Stavanger domkirke ]

En uvanlig streik

Fafo-forsker Kristine Nergaard sier til Frifagbevegelse.no at denne streiken er spesiell av tre grunner.

Den ene grunnen er at det er streik i et mellomoppgjør.

Den andre grunnen er at LO og NHO har gått fra mekling i et hovedoppgjør/samlet oppgjør uten å bli enige. To ganger siden andre verdenskrig, i 2000 og 1996, har det blitt streik i slike oppgjør, men da har LO og NHO blitt enige i mekling. Disse gangene ble det streik fordi medlemmene stemte imot det framforhandlede resultatet.

Det tredje Nergaard mener gjør denne streiken spesiell, er at LO allerede fredag, i starten av meklingen, kom med sin første plan for opptrapping av streiken. Det kan Nergaard ikke huske at har skjedd før i et frontfagsoppgjør, og i hvert fall ikke i et mellomoppgjør.

– Det var nok ment som et kraftig signal om at LO mente alvor, sier Nergaard til Frifagbevegelse.no.

Prosjekter blir forsinket

De streikende i Niku er forberedt på at streiken kan komme til å vare en stund.

– Det må vi være. Vi kan ikke tenke bare til i overmorgen. Vi vil ikke at streiken skal bli lang, men er klare for det og skal holde oppe entusiasmen til det er over, sier Derrick.

– Hva skjer med prosjektene mens dere er i streik?

– Det stoppes jo. Alle tingene vi har begynt på skal fryses, inkludert saksbehandling og feltarbeid. Noen prosjekter haster litt mer enn andre, sier arkeolog Nora Front Furan.

Konservator Hulda Blix var i gang med en jobb på Kommunenes Hus.

– Dette er store prosjekter som nå kommer til å ta lengre tid, sier Blix.

Mick Derrick skulle jobbe med å ferdigstille en rapport, som nå ikke blir ferdigstilt. Sara Langvik Berge skulle vært i Tromsø denne uka, men det blir det ikke noe av.

De streikende i Niku tar én uke om gangen.

– Det føles godt å være del av en streik der man tar ansvar for et mangfold av bransjer. Denne streiken er vi stolte av å stå i, sier Martinsen.

Streiken

Fra mandag morgen klokken 6 gikk 22.947 LO-medlemmer ut i streik.

Streiken trappes opp fredag. Da utvides streikeuttaket med ytterligere 16.561 medlemmer. Dermed vil 38.000 LO-medlemmer være i streik fra fredag.

I tillegg streiker 1.441 YS-medlemmer, og fredag tas ytterligere 460 medlemmer ut i konflikt. Da vil i alt 1.900 YS-organiserte være i streik.

LO har blant annet tatt ut 2.500 elektrikere, 1.600 ansatte i næringsmiddelindustrien og 3.000 Industri Energi-medlemmer.

Flere fergesamband over hele landet rammes av streiken og mange ferger blir tatt helt ut av drift.

Flere bryggerier og matprodusenter har varslet full stans i produksjonen.

Ikea stenger ett av sine varehus i Oslo, mens Felleskjøpet har reduserte åpningstider i flere butikker som følge av streiken.

Industribedrifter rammes hardt. Blant annet streiker rundt 1.000 ansatte i Aibel og 2.703 ansatte i Aker Solutions. Hydro Aluminium på Karmøy og i Årdal rammes også, og må gradvis trappe ned produksjonen.

Kilde: NTB

