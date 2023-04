For noen uker siden var det en spalte på trykk som gjorde meg opprørt. Det handlet om hvorvidt flørting med andre er problematisk når man er i et forhold, og om det er nødvendig å si noe til partneren om dette. Jeg opplevde at dere ga grønt lys for at dette kan gi en positiv boost, helt uten å nevne noe som helst om hva det kan koste med tanke på tillit, fortrolighet og trygghet.

Kan dere ikke heller si noe om hva som skal til for å sette gode grenser i en relasjon, slik at man unngå dette?

Hilsen Mia

Kjære Mia!

Tusen takk for tilbakemelding og engasjement, det setter vi i panelet stor pris på. Samlivsspalten er sammensatt av ulike mennesker. Noen ganger er vi enige med hverandre, andre ganger ser vi ulikt på ting. Ettersom også innskrivere og lesere er forskjellige, tror vi dette mangfoldet er en styrke.

Du har helt rett i at utroskap og tillitsbrudd medfører betydelig lidelse for alle som rammes av det. Så fint at du stiller spørsmål ved det du leser, og setter i gang en dialog. For hvordan kan man sette gode grenser i et forhold?

Grenser som gir trygghet

Grenser ligger tett opp mot ordet begrensning, og noen kan derfor oppleve at grenser har en negativ klang. Når man oppdrar barn, er det imidlertid slik at grenseløshet er forbundet med dårlige oppvekstvilkår. Grenser handler om å sikre at man ikke utsettes for fare, og gir en påminnelse om at noen er opptatt av å ivareta meg.

I jobben som psykolog møter jeg ofte mennesker som har blitt utsatt for grenseoverskridelser. Å krenke noens grenser påfører store sår, og kan skape uheldige relasjonelle mønster der man har vansker med å eie sin egen kropp og kreve sin plass. Sett i denne sammenheng kan det være svært befriende å få lov til å befeste sine egne grenser.

Hvordan blir vi trygge på hverandre?

Tillit, fortrolighet og trygghet er sentrale byggesteiner i en relasjon. Derfor er det viktig at man snakker med partneren sin om hvordan dette skal se ut i deres forhold. Og ordene må henge sammen med handling. Oppførsel som den ene ser på som uproblematisk, kan være dypt sårende for den andre.

Oppførsel som den ene ser på som uproblematisk, kan være dypt sårende for den andre — Hanna Punsvik Eielsen

Noen kan oppleve at det som var særlig viktig med en partner er mindre viktig i neste forhold, fordi ens utgangspunkt og behov har forandret seg. Alder, kjønn, kultur og språk er bare noen av faktorene som påvirker hvordan dette kommer til uttrykk.

Å verne om forholdet

I det man etablerer et forhold inngår man en slags sosial kontrakt om at vi to er eksklusive for hverandre. Det åpner noen dører, slik at du kan være tettere og mer sammenkoblet med et menneske enn du tidligere har vært. Samtidig lukker det andre dører. Du velger noe bort.

Mange ser på ekteskap som en god ramme rundt dette, og opplever at man da har barrikadert utveien i større grad. Selv om du har forpliktet deg til en partner, betyr ikke det at følelser for andre ikke kan oppstå. Tvert om er det høyst sannsynlig at dere vil bli tiltrukket av andre i løpet av et langt samliv. «Du kan ikke hindre fugler i å fly over hodet ditt, men du trenger ikke la dem bygge rede der».

Hvilke grenser er godt for deres forhold?

Dere må selv bli enige om hvilke rammer som er gode for dere. Noen er opptatt av at man skal ha tilgang på hverandres mobiler og passord, slik at alt er helt åpent og tilgjengelig for den andre. Dermed blir man kanskje mindre fristet til å plukke opp kontakten med en ekskjæreste eller holde en flørtende tone med en kollega.

Dette må være noe man gjensidig blir enige om i visshet om at man ikke misbruker hverandres tillit, og ikke noe som benyttes av en sjalu kjæreste som ønsker overvåkning fremfor tillit. Å unngå å tilbringe for mye tid alene med noen man er tiltrukket av, kan også være en god regel.

Det kan handle om å være bevisst på hvem man bruker som støttespiller når man har det er krevende på hjemmebane. Er det han du har et godt øye til på jobb, eller noen du tror det vil gagne forholdet ditt å snakke med?

Det kan være godt med nære vennskap utenfor parforholdet, for ingen mennesker oppfyller alle våre behov. Samtidig er det verdt å være oppmerksom dersom man i perioder pleier andre relasjoner langt mer enn den der hjemme. Kanskje er man i ferd med å koble seg av hverandre, og over på noen andre?

Idet man har fått følelser for andre, kan det være til hjelp å lufte dette med partneren — Hanna Punsvik Eielsen

Hva vil ditt fremtidige jeg synes om valget ditt?

Og idet man har fått følelser for andre, kan det være til hjelp å lufte dette med partneren, slik at man unngår fantasier om hva som kunne ha vært, uten å koble på kostnadene det vil ha her og nå. Å sette grenser for å ivareta en relasjon handler om å gi en høy verdi til det man har, istedenfor å speide etter hva man kanskje kunne hatt.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Hanna Punsvik Eielsen