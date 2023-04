Gravferdsagenten ser økt interesse for døden, særlig blant unge

– Du har over 70 000 følgere på TikTok. Hvordan blir en begravelsesagent stjerne i sosiale medier?

– Godt spørsmål. Dette med sosiale medier var nok litt tilfeldig. Det var kona mi som fikk meg til å laste ned TikTok og legge ut et spørsmål om begravelse. Og så ballet det på seg. Nå har jeg holdt på ett år og må si det har vært koselig, sier Håvardsen i denne artikkelen fra Dagsavisen.

– Er det mange som er opptatte av den siste reisen?

– Ja, enten vi ser på Netflix eller hører på popmusikk, så er det død og angst overalt. Jeg tror rett og slett folk er klar for å snakke om døden. Jeg ga ut en bok for ett par år siden der jeg åpnet litt opp om begravelser og gravferd, hvordan det ser ut, hvordan det lukter, en veldig ærlig bok. Og det samme tok jeg med til TikTok og i den nye boka Post Mortem. Det har vært mye dikt, sorgarbeid og den typen ting men lite litteratur og åpenhet rundt alt det fysiske som skjer ved døden.

Forfatter

Tor-Håkon Gabriel Håvardsen

Begravelsesagent og TikTok-kjendis

Aktuell med boka «Post Mortem»

– Hva skyldes denne interessen tror du?

– Vi er mer eksponert for det enn noen gang før, med minnesider på nettet, på Facebook. Så det er blitt mer fokus på det, og den yngre generasjonen er veldig opptatt av det.

Kroppen kan løses opp på 60 dager

– Er det miljøvennlig å gravlegge så mange? Er det plass til alle?

– Myndighetene ser jo mye på hvordan vi kan gjøre dette annerledes.

– Hva er det grønneste begravelsesalternativet man kan velge, da?

– Den yngre generasjonen er skikkelig opptatte av CO₂-utslipp, miljøvennlige kister og alternativer. Det er positivt. I dag er det en ny metode som heter naturlig, organisk reduksjon. det er ikke tillatt i Norge ennå men som jeg regner med vil bli det, og innebærer at avdøde legges i et tett kar med alfalfa-urter, sagspon og halm. Deretter blir det tilført varme og fukt, da kan avdøde ligge i 30–60 dager og når man så legges i jorda så vil en ha blitt til jord.

Den yngre generasjonen er skikkelig opptatte av CO₂-utslipp, miljøvennlige kister og alternativer — Tor-Håkon Håvardsen, begravelsesagent

– Hvor er dette praksis?

– I USA og Canada har de begynt med dette. Jeg syns det er en ufattelig fin tanke at du kan bli til jord på bare 60 dager, uten at du må kokes eller kvernes.

POPULÆR: Tor-Håkon Gabriel Håvardsen har mer enn 70.000 følgere på TikTok. (Magne Risnes)

– Hva slags spørsmål da, for eksempel?

– Tja, hva skjer med deg om du dør i Spania, for eksempel? Hvordan foregår en kremasjon? Hva skjer med deg i grava? Hvordan går man i forråtnelse? Og så videre.

Hva skjer på et åsted?

– I Norge obduseres færre lik enn i våre naboland, og det reagerer du på?

– Jeg valgte å gå inn på det. I kjølvannet av folks interesse for true crime-sjangeren så er det en fin sjanse til å fortelle litt mer om mye av det som skjer på et åsted i forhold til døde personer. Der fikk jeg med en ekspert fra Kripos og en obduksjonstekniker for å få det så nøye som mulig.

– Du mener det er langt flere dødsfall som burde vært etterforsket som drap?

– Ja, jeg tenker i hvert fall at de burde vært gått mer i sømmene. En henging er et selvmord helt til det motsatte er bevist. Men hvis ingen vil prøve å motbevise det står man fast. Hovedorganisasjonen til gravferdsbransjen har skrevet brev til justiskomiteen om akkurat dette problemet for ett par år siden. Vi mener enhver stein bør snus.

– Har du sett på «Six Feet Under»?

– Ja visst har jeg det. Og kjenner meg igjen i veldig mye. Det er så mye absurd man opplever i denne bransjen.

Har planlagt sin egen begravelse

– Har du planlagt din egen begravelse?

– Selvfølgelig. Et beskjedent arrangement med rundt hundre kjendiser og en flaske whisky stukket under dyna i kista.

Det er så mye absurd man opplever i denne bransjen — Tor-Håkon Gabriel Håvardsen, begravelsesagent

– Får man lov til å ta med seg det man ønsker i kista?

– Ikke alt, men mange har preferanser på klær for eksempel. Fine kjoler og dresser. Favoritt-fotballdrakta. Joggebukse. Jeg har inntrykk av at flere og flere vil være med å bestemme over seg selv helt inn i døden. Mange spør også om å få legge kjæledyrene sine sammen med dem, men da sier vi nei. Det har vi ikke lov til.

– Hva med asken etter kjæledyr?

– Egentlig ikke. Det er ikke nedbrytbart på samme måte, men vi vet mange gjør det likevel.

– Men, hvordan kan man gjøre det om det ikke er lov?

– Da sier du bare at du vil se avdøde. Og så smetter du det du vil ha med under dyna. Noen sjekker det kanskje, men jeg gjør ikke det.

Silikon brytes ikke ned

– Blir alle sminket før de legges i kisten?

– Nei. Hvis han Trygve på 76 fra fiskekaia ble sminka tror jeg familien ville bli sur. Og sikkert han Trygve også. Det skjer kun om de pårørende spesifikt ber om det.

– Hva er den rareste funfacten du har om begravelser?

– Åh mye! Ta silikonimplantater for eksempel. De brytes ikke ned så raskt. Så etter 20 år, når kroppen er borte ligger implantatene der fortsatt, like fine.