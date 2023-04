Biden møtte presten som ga sønnen den siste olje

Under omvisningen fortalte presten Richard Gibbons som viste ham rundt, at han før på dagen oppdaget at Frank O’Grady, som nå arbeider ved pilegrimsstedet, var den som ga Beau Biden den siste olje på sykehuset utenfor Washington for åtte år siden.

Biden ble overrasket. Han ville treffe ham med en gang og sendte straks av gårde en Secret Service-agent for å finne ham.

– Han gråt, og det berørte ham sterkt. Så ba vi sammen og tente et lys, sa Gibbons.

O'Grady var tidligere feltprest i den amerikanske hæren og jobbet en tid på militærsykehuset Walter Reed i Bethesda utenfor Washington før han kom til Irland. Beau Biden døde av hjernekreft i 2015, 46 år gammel.

Fredag var siste dag på et tre dager langt besøk i Irland. Etter Knock besøkte han et sykehjem og deretter St Muredach-katedralen i Ballina, som ble bygd delvis av murstein som var laget av Bidens tipp-, tippoldefar før han utvandret til Amerika.

Foran rundt 27.000 tilhørere som var kommet langveisfra, snakket Biden om hvordan Irland ikke bare er en del av hans familiehistorie, men også av hans sjel.

Før han kom til Irland til et besøk som i stor grad var en turne til hans forfedres land, var han en dag i Nord-Irland der han møtte lederne for både katolske republikanere og probritiske unionister og oppfordret dem til å holde fredsprosessen i gang.