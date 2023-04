Utvekslingen av nesten 900 krigsfanger i Jemen er i gang

Fangeutvekslingen finner sted etter at en delegasjon fra Saudi-Arabia denne uka har hatt møter med Iran-støttede houthiopprørere i Jemens hovedstad Sana.

Utvekslingen skal skje gjennom fly som frakter fanger mellom Saudi-Arabia og Sana, i tillegg til jemenittiske byer kontrollert av den saudistøttede regjeringen. Ifølge Røde Kors vil det fredag finne sted to runder med samtidige flyginger mellom havnebyen Aden og Sana.

– Det første flyet fra Sana har lettet, forteller Jessica Moussan i ICRC til AFP fredag morgen.

Ifølge avtalen framforhandlet av FN skal de jemenittiske houthiene løslate 181 fanger, blant dem saudiarabere og sudanere, mot løslatelse av 706 fanger som blir holdt av de saudistøttede regjeringsstyrkene. Fangeutvekslingen skal etter planen ta tre dager.

Åtte år lang krig

Åtte år har gått siden Saudi-Arabia gikk til krig mot houthiopprørerne i Jemen, i spissen for en regional koalisjon som støttes av blant andre USA og Storbritannia.

Flere hundre tusen mennesker er ifølge FN drept eller har mistet livet som følge av krigen, mens millioner av andre lever på randen av sult.

Den tre dager lange fangeutvekslingen som nå er i gang, er den mest omfattende siden oktober 2020. Da ble mer enn 1.000 krigsfanger utvekslet. Flere tusen antas å ha blitt holdt som krigsfanger på begge sider siden krigens utbrudd.

Utvekslingen skulle egentlig ha startet torsdag, men ble utsatt med én dag.

Blir ny runde

Delegasjonen fra Saudi-Arabia, ledet av ambassadør Mohammed al-Jaber, forlot Sana sent torsdag uten å ha kommet fram til en endelig avtale for å få en slutt på krigen. Men det blir en ny runde med samtaler, forteller både regjerings- og houthikilder til AFP.

– Det fins en innledende avtale som skal kunngjøres senere dersom den blir ferdigstilt. Det er enighet om en ny runde med samtaler for å ytterligere diskutere uenigheter, sier en Houthi-tjenesteperson.

En våpenhvile som ble innledet for et år siden, har bidratt til en kraftig reduksjon i krigshandlinger i landet og blir stort sett respektert selv om den offisielt tok slutt i oktober. I forrige uke sa en kilde i Jemens regjering at det er enighet mellom Saudi-Arabia og houthiene om å forlenge den i seks måneder.

Nytt håp

Houthi-opprørerne har støtte fra Iran, som lenge har hatt et anstrengt forhold til Saudi-Arabia. Men etter kinesisk mekling kunngjorde Saudi-Arabia og Iran i mars at de gjenoppretter diplomatiske forbindelser og gjenåpner sine respektive ambassader i løpet av to måneder.

Det har gitt nytt håp for fredsprosessen i Jemen.

Oman, som grenser til Jemen, har i årevis forsøkt å bygge bro mellom Jemens stridende parter, og mer generelt mellom Iran, Saudi-Arabia og USA. Dersom de nå blir enige om en permanent våpenhvile i Jemen vil det markere en milepæl i stabiliseringen av Midtøsten.