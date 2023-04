Palestinske myndigheter sier nei til menneskerettsadvokater

Lawyers for Justice har i flere år gitt rettshjelp til regimekritikere og torturofre som sitter i palestinsk fengsel, men den palestinske sikkerhetstjenesten nekter nå organisasjonen å registrere seg på nytt.

Ifølge palestinske myndigheter har Lawyers for Justice mottatt økonomisk støtte fra utlandet, i strid med reglene for den type virksomhet de har registrert seg for å drive.

– Dette er et svært farlig skritt og et forsøk på å kontrollere sivilsamfunnet og menneskerettsgrupper som forsøker å arbeide i Palestina, sier organisasjonens leder Mohannad Karaje.

Human Rights Watch mener dette bare er et påskudd fra palestinske myndigheter som ønsker å kneble kritiske stemmer og deres støttespillere.

– All den tid palestinske myndigheter nekter grupper å fokusere på overgrep begått av dem selv, vil deres egne oppfordringer til omverdenen om å beskytte palestinernes rettigheter, klinge hult, heter det i en uttalelse fra menneskerettsorganisasjonen.

Den palestinske sikkerhetstjenesten har ikke ønsket å kommentere beslutningen om å nekte godkjennelse for Lawyers for Justice.