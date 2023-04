Ap mister velgere i ny måling

Det viser målingen InFact har gjort for Nettavisen.

– InFact har aldri tidligere målt Ap lavere eller Høyre høyere enn i denne målingen. Ap har holdt stillingen sterkere i InFact sine målinger enn i snittet av målinger så langt, men nå gjør partiet altså et dykk nedover. Motsatt ser vi for Høyre, de fortsetter oppgangen, sier fagsjef Knut Weberg i InFact til Nettavisen.

Høyre kan glede seg over en økning på 3,3 prosentpoeng på målingen og kan notere seg 32,2 prosent. Samtidig taper Frp 2,6 prosentpoeng og får 11,1 i oppslutning. Hvis meningsmålingen var valgresultat, ville Høyre og Frp vært avhengig av enten Venstre eller KrF for å få flertall i Stortinget. Begge partier ligger over sperregrensen: Venstre får 5,5 prosent og KrF 4,6 prosent. Begge går noe fram på målingen.

De fire borgerlige partiene ville samlet fått 97 mandater på Stortinget hvis dette var valgresultat. Det er dermed godt over 85, som er grensen for flertall.

Målingen er dårlig nytt for MDG, som mister 2 prosentpoeng i oppslutning. De er også eneste stortingsparti som ikke kommer over sperregrensen, med 3,2 prosent av velgerne i ryggen.

Det er ellers mindre endringer for de øvrige partiene. Senterpartiet går litt fram og ender på 5,7 prosent, mens SV får 8,0 prosent. Rødt går noe tilbake, til 6,2 prosent.

