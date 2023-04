I 2021 startet Amathea et gruppetilbud for kvinner etter spontanabort eller selvbestemt abort.

– Vi har erfart at det har vært vellykka. Nå kan vi ikke videreføre det, sier Amatheas direktør Andrea Skaarer Kreutz.

Amathea søkte om til 700.000 kroner til dette fra tilskuddspotten Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold, som Helsedirektoratet forvalter.

DIREKTØR: Andrea Skaarer Kreutz er direktør for Stiftelsen Amathea. (Stiftelsen Amathea)

Legger ned kontorer

Fra før har Amathea varslet at de må legge ned seks av 10 kontorer og kutte 4,5 årsverk, etter at støtten over statsbudsjettet i høst ble kuttet med 6 millioner kroner. Det utgjør en fjerdedel av Amatheas samlede budsjett.

– Vi fikk ikke annen begrunnelse enn at kvinnehelsesatsningen var prioritert i andre sektorer som fastlegeordningen og livmorhalsprogrammet. Det ble vist til at Amathea kunne søke tilskuddsmidler fra andre ordninger, uten at vi har sett at størrelsen på disse ordningene ble kompensert med kuttet på 6 millilioner kroner, sier Kreutz.

Helsedirektoratet skriver i avslaget på søknaden om støtte til samtalegruppe etter abort at «tiltaket har lav eller middels måloppnåelse vurdert mot tilskuddsordningens formål og kriterier», og at andre søknader forventes å ha høyere måloppnåelse.

Kreutz er ikke overrasket over avslaget.

Amathea har også søkt om tilskudd på 2,5 millioner kroner fra tilskuddsordningen seksuell helse, til en chat-tjeneste for de over 25 år innen seksuell og reproduktiv helse, og til å bygge seksuell handlingskompetanse for jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Også der var lav måloppnåelse begrunnelsen for avslaget i år, mens avslag tidligere år har vært begrunnet med at Amathea får eget tilskudd på statsbudsjettet og forventes å dekke alle aktiviteter med disse midlene.

Amathea vurderer å klage på avslagene.

Prøver å fortsette kjernevirksomhet

Ifølge Kreutz vil Amathea prioritere å sikre videre drift av kjernevirksomheten. Kontorene som skal legges ned, avvikles fra 1. juli.

– Hadde vi fått innvilget tilskuddssøknadene, kunne vi opprettholdt aktivitetsnivået med en større bemanning enn den vi nå vil få.

Noe av det som ifølge Kreutz blir vanskelig å opprettholde, er forebyggende arbeid som undervisning rettet mot jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn, som har vært en egen satsing.

Stiftelsen Amathea

Ble etablert i 2003 og er eneste landsdekkende helsetjeneste som tilbyr oppfølging før og etter abort.

Skal bidra til å sikre et helhetlig og likeverdig tilbud til den som er eller var gravid og deres partner, og samarbeider tett med kommunehelsetjenesten, fastlegene og sykehusene.

Bidrar med å utvikle ny kunnskap og øke kompetansen i samfunnet innen kvinnehelse, minoritetshelse og psykososiale utfordringer ved uplanlagt svangerskap og abort.

