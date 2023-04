Tunge Ap-lag vil utrede atomkraft i Norge

Et linjeskifte kan være i emning i norsk politikk: Tre fylkeslag i Arbeiderpartiet har vedtatt positive formuleringer om kjernekraft i Norge på sine årsmøter.

De vil nå «vurdere», «utforske» eller «utrede» kjernekraft i Norge. Vinner trioen fram på Aps landsmøte i mai, vil det være flertall på Stortinget for å utrede kjernekraftverk på norsk jord.

Høyre gikk inn for å utrede kjernekraft alt i 2021 og Frps stortingsgruppe fremmet forslag om det samme i vinter.

Historisk mange delegater positive til kjernekraft

Ap-fylkene som er på gli om kjernekraft har til sammen 65 av de totalt 300 delegatene som snart skal samles til landsmøte i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo.

Aldri i de siste 50 årene har så mange delegater hatt positive uttalelser om norsk kjernekraft i ryggen før et Ap-landsmøte, etter det Vårt Land kjenner til.

I det andre store styringspartiet i norsk politikk er det «kjernekraft-vekkelse», meldte Vårt Land nylig. Høyres landsmøte vedtok i vår at staten bør være «velvillig innstilt overfor private selskaper» som vil starte små, modulære kjernekraftverk «i Norge uten subsidier»

Også i KrF kan det komme fremstøt før landsmøtet. KrFU har gått inn for å utrede kjernekraft i Norge.

Ap-fylke vil «vurdere å åpne for kjernekraft i Norge

Lengst av alle i Ap går fylkeslaget i Møre og Romsdal, som i en egen resolusjon sier at Norge bør vurdere å «åpne opp for kjernekraft i Norge».

Forutsetningen er at det skjer på bakgrunn av «oppdatert sikkert kunnskapsgrunnlag».

– Vi ønsker at landsmøtet og Stortinget skal si ja til å utrede kjernekraft. Dagens politikk er basert på gammel teknologi. Vi trenger oppdatert kunnskap, sier fylkesleder Hanne-Berit Brekken til Vårt Land.

For Møre og Romsdal Ap er motivasjonen å «dekke vårt stadig økende energibehov med lavest mulig utslipp og miljøforurensning». Mer kraft må til for å skape «nye, lokale og fremtidsretta arbeidsplasser».

Tungvekter vil «utforske mulighetene» i kjernekraft

To enda tyngre Ap-fylker har vedtatt positive formuleringer om kjernekraft før landsmøtet.

Innlandet Ap er med sin 36 delegater Aps nest største fylkeslag. I en stor energipolitisk resolusjon går tungvekteren inn for å «utforske mulighetene og konsekvensene som ligger i kjernekraft». Temaet vies vel å merke bare én setning.

Også Rogaland Ap vil utrede muligheter for etablering av kjernekraft på norsk jord.

– Ikke lurt å sette seg på bakbeina

– Jeg vil si at kraftkrisen utgjør minst ti prosent på meningsmålingene for Ap. Jeg tror ikke det er lurt å sette seg på bakbeina om kjernekraft. Vi ønsker å ta kunnskapsbaserte avgjørelser, sier Hanne-Berit Brekken i Møre og Romsdal.

Fylkeslederen tror energikrisen og høye strømpriser har økt interessen for kjernekraft i Norge og synliggjort sårbarheten ved fornybare energikilder, som ikke produserer jevnt med strøm.

Hvis såkalte «små, modulære kjernekraftverk» lar seg realisere trygt og til rimelige betingelser, kan de plasseres ved kraftkrevende industri og sikre stabil strømforsyning, håper hun.

Brekken tør ikke spå om mulighetene for flertall på Aps landsmøte. Hun understreker at kjernekraft ikke må gå på bekostning av Norges satsing på havvind.

---

Atom-resolusjon fra Møre og Romsdal Ap

Et eget utdanningsprogram må utvikles og etableres for trygg «planlegging, bygging og drift av kjernekraftverk i Norge».

Norge må sørge for sikker lagring av sitt kjernefysiske avfall. Ordninger som sikrer nok penger til opprydning og håndtering, må på plass før oppstart.

«Legge til rette for privat kapital som vil investere i utvikling av kjernekraft i Norge».

---

Duket for konflikt? Store Ap-fylker sier nei

Tunge fylkeslag som Trøndelag og Oslo har derimot vedtatt uttalelser med ordlyd om at Norge ikke bør prioritere kjernekraft nå.

Det samme anbefaler Aps eget energipolitiske utvalg. Det viser til at «sosial aksept og kostnader er en tilbakevendende utfordring for kjernekraft», samt at «neste generasjons modulære anlegg» fortsatt er på et pilot-stadium.