Stortingsrepresentant mener slaget om Lågendeltaet ikke er over

I mars fulgte Hege Bae Nyholt Fosen-aksjonen med interesse, og mener de to sakene har mye felles.

– Begge handler om at man setter natur opp mot kapitalinteresser. Jeg tror dette er en av de store kampene framover, fordi det begynner å bli så prekært, sier Hege Bae Nyholt, stortingsrepresentant for Rødt.

Hun er innvalgt fra Sør-Trøndelag, men hadde sine barne- og ungdomsår på Lillehammer.

– Gudbrandsdalslågen har preget fortellingen om byen, og det gjelder Lågendeltaet også. Dette er et område som er så verna at det er mytisk, sier Bae Nyholt.

I deler av året er det ikke tillatt å ferdes der, fordi sårbare fuglearter trenger ro i hekketida.

– Da er det vanskelig å skjønne at Espen Barth Eide i Canada kan framsnakke naturen og behovet for vern, og så komme hjem og si at vi skal gjøre om verneforskriftene for å bygge vei i en trasé som er regnet som den aller dårligste for naturen, sier Bae Nyholt.

Hun viser til tidlige utredninger av ny E6 forbi Lillehammer.

– Grønnvasking

Lillehammers ordfører Ingunn Trosholmen (Ap) og regjeringspartnerne Sp og Ap mener dagens løsning derimot er best for naturen, og særlig fuglene. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Sp) sa i et svar til Bae Nyholt i Stortingets spørretime at det ikke er aktuelt å utrede andre løsninger nå.

«Det vil kreve omfattende nye planprosesser med stor usikkerhet og økte kostnader. Det er også slik at en annen trasé ville være negativt for naturen», sa Nygård.

Miljødirektoratet sa før jul nei til løsningen regjeringen nå vil åpne for, fordi den har for store negative konsekvenser for den vernede naturen. Miljødirektoratet skrev i sitt vedtak at det var «svært uheldig» at søknaden om dispensasjon kom så seint i prosessen at det bare stod igjen én traséløsning å si enten ja eller nei til.

LÅGENDELTAET: I deler av året er det ikke lov å padle i kajakk av hensyn til hekkende fugler i Lågendeltaet ved Lillehammer. Over Våløya i bakgrunnen av bildet ønsker regjeringen at det bygges ny firefelts motorvei. (Erlend Berge)

Trosholmen mener at noe må gjøres med veien forbi Lillehammer, og viser til at trafikken forbi Lillehammer er på 17.000 biler i årsdøgntrafikk, som er mer enn veimyndighetenes minstekrav å bygge firefelts vei.

– Dette er det mest skånsomme området vi kan legge en bro. Verneforskriften skal skåne hekkende, trekkende og overvintrende fugler, og størstedelen av dem befinner seg i en annen del av naturreservatet enn der den nye veien er planlagt. Skulle vi ha forsterket dagens bro, måtte vi også hatt dispensasjon fra verneforskriften, sier Trosholmen.

Bae Nyholt mener ordførerens argumentasjon er grønnvasking.

– Ornitologforeningen BirdLife sier at en bro lenger opp i Lågen kan være bedre for fugl. Men det gjelder hvis man river opp den veien som finnes, og det gjør man jo ikke. Prognoser fra Nye Veier anslår at minst 50 prosent av trafikken likevel vil gå på eksisterende vei, sier Bae Nyholt.

Vet lite om kø

Naturvernforbundet har engasjert seg mot å bygge ny motorvei gjennom Lågendeltaet og tok en titt på trafikken forbi Lillehammer nå ved påsketider.

Ifølge nestleder Pernille Hansen var det som forventet mer trafikk ved inngangen og utgangen av påskeferien, men ingen noen full stopp på E6. 1. påskedag var dagen med mest trafikk og en del kø forbi Lillehammer, slik at trafikken gikk sakte.

– Det mest interessante vi sitter igjen med, er hvor lite vi egentlig vet om trafikken. Vi har et tall for årsdøgnstrafikk, men det forteller oss ikke så mye om hvor ofte det er kø.

Hansen ser et stort potensial for å gjøre det mulig for hyttefolk i Gudbrandsdalen å velge toget, slik mange gjør til Finse og Haugastøl. Der kommer man helt fram med toget. I Gudbrandsdalen stopper toget nede i dalen. Hun mener det er et paradoks at folk som skal til hyttetraktene for å være i naturen, trenger at det bygges en ny vei i et vernet område for å korte ned kø og komme raskere fram.

– Jeg tror vi har mye å gå på ved å se på hvorfor de som kjører bil gjør det, og hva som kan gjøre det mer fristende å la være, sier Hansen.

Det ligger enormt med kraft i de unge aktivistene som bæres ut av politiet — Hege Bae Nyholt (Rødt), stortingsrepresentant

Kraften i aksjonistene

Bae Nyholt opplever aksjonene i Fosen-saken som starten på en endringsbevegelse.

FOSEN OG LILLEHAMMER: Hege Bae Nyholt (Rødt) er stortingsrepresentant for Rødt, oppvokst på Lillehammer og representerer Sør-Trøndelag på Stortinget. (Erlend Berge)

– Som Rødt-politiker tror jeg på de folkelige bevegelsene. Det ligger enormt med kraft i de unge aktivistene som bæres ut av politiet.

Bae Nyholt tror det kommer bevegelse med utspring i hensynet både til miljø, urfolk og demokrati som spør seg hvem som bestemmer over naturen og klimaet. De vil også være opptatt av ansvaret over for kommende generasjoner, og hva som kan være løsningene. Mens hun selv hadde Morten Harket som idol, er Greta Thunberg er superhelten til Bae Nyholts barn på 11 og 13 år.

– Jeg ønsker meg ikke tilbake til en naturaltilværelse. Men på et tidspunkt må vi stoppe opp og spørre: Skal vi ha samme tempo eller ha muligheten til å gjøre ting litt annerledes? Vi må ikke kjøre oss fast i at vi skal bygge disse firefelts motorveiene. Hva er poenget med å komme fortere fram, hvis vi holder på å ødelegge vårt eget livsgrunnlag, sier Bae Nyholt.

– Så lenge det ikke ligger asfalt der, er denne kampen ikke tapt — Hege Bae Nyholt, Rødt

Regjeringen har sendt på høring endringene i verneforskriften for Lågendeltaet med frist 1. mai. Deretter skal regjeringen komme med forslag til miljøforbedrende tiltak og antagelig forslag til et areal som skal vernes som kompensasjon.

Naturvernforbundet jobber med å få vite mer om de konkrete planene for ny vei, og vil forfølge saken på alle formelle måter. Ifølge tall fra Nye Veier har prislappen for E6-strekningen Moelv-Øyer økt fra 11-12 milliarder i anslagene fra 2020 til nå 17,9 milliarder kroner.

Ungdomsorganisasjonen Natur og Ungdom har varslet sivil ulydighet den dagen byggearbeidene starter.

– Så lenge det ikke ligger asfalt der, er denne kampen ikke tapt, sier Bae Nyholt.

