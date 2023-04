I USA, Sør-Amerika og deler av Europa finner man tydelige sammenhenger mellom evangelikale kristne og ytre høyre. Det gjør man ikke i Norge. Det kommer fram i et nytt forskningsprosjekt, som Roald Zeiffert står bak.

Han er lektor og doktorgradsstipendiat ved Høyskolen for ledelse og teologi. I forskningsarbeidet har Zeiffert prøvd å finne ut av spesielt to ting:

Hva stemmer unge kristne?

Hvordan påvirker bibellesning og gudstjenestedeltakelse de unges politiske holdninger?

– Artikkelen er skrevet inn i en internasjonal kontekst der man finner at evangelikale kristne beveger seg mot ytre høyre. Det fant vi ikke at var gjeldende i Norge, sier han.





To av tre stemmer KrF

Zeiffert bruker merkelappen «evangelikal» i forskningen, men undersøkelsen inkluderer unge fra en stor bredde fri- og lavkirkelige kirker og organisasjoner, i tillegg til Den norske kirke.

Et av de tydeligste funnene i rapporten er unge kristnes oppslutning rundt Kristelig Folkeparti (KrF).

Hele 66 prosent av deltakerne i undersøkelsen oppga partiet som førstevalg. I tillegg sa 24 prosent at de hadde KrF som andrevalg.

– Dette er jo kjernevelgerne og de nye kjernevelgerne til KrF, sier Zeiffert.

Han peker på to hovedgrunner til at de får så stor oppslutning blant denne gruppen.

– Dette er trolig knytta til abort og innvandring. Majoriteten i undersøkelsen er veldig liberale til innvandring, og noe konservative i synet på abort. Det er det få andre partier enn KrF som er.





HØYSKOLELEKTOR: Roald Zeiffert står bak undersøkelsen som viser at to av tre unge kristne i Norge stemmer KrF. (Erlend Berge)

KrFU-leder: – Gledelig

– Først og fremst vil jeg jo si at det er gledelig at 66 prosent av unge kristne vil stemme på KrF, sier Hadle Rasmus Bjuland når han får presentert tallene av Vårt Land.

Han deler Roald Zeifferts teori om hvorfor KrF nettopp gjør det så bra blant de unge kristne, og tror at flere nok ser på KrF som en kontrast til andre partier.

– Jeg tror en del troende opplever at en rekke verdispørsmål er under press. Vi ser allerede at det jobbes med å utvide dagens abortlov. Noen frykter at retten til å etablere friskoler på kristent verdigrunnlag forsvinner, mens vi allerede ser at det jobbes med å utvide dagens abortlov.

Han tror også at KrFs liberale syn på innvandring trekker mange av de unge kristne.

---

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble besvart av 661 personer mellom 15 og 25 år.

Deltakerne hadde deltatt på et kristent arrangement i 2019, og fikk tilsendt spørreskjemaet i 2020.

Arrangementet deltakerne ble hentet fra ble gjennomført av Norsk Luthersk Misjonssamband, Indremisjonsforbundet, Pinsebevegelsen, Misjonskirken, Frikirken og Baptistsamfunnet.

Deltakerne var medlemmer av disse kirkesamfunnene, DNK, Delk, andre frimenigheter eller andre kirkesamfunn.

Undersøkelsen er gjennomført av forsker Roald Zeiffert og publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Religions.

Kilde: Roald Zeiffert, «Why Are Conservative Young Evangelicals in Norway Avoiding Right-Wing Politics?», Religions, 2023.

---

[ Berget fra liste-krise. Slik er KrF-kartet før høstens valgdrama ]

– Unge troende har et sosialt engasjement. Mange menigheter driver med misjonsarbeid, og har sterkt engasjement for mennesker utenfor våre landegrenser, sier Bjuland og fortsetter.

– Jeg er glad KrF oppleves relevante for unge troende. De ser at vi har troverdighet til å prioritere de som trenger hjelp mest. Vi er restriktive i verdispørsmål hvor strikken nå hele tiden tøyes og liberale i sosiale saker.

Fra oppslutning til velgere

I fjor tapte KrF 1.789 medlemmer. Partiet sliter også på målinger, noe Hadle Rasmus Bjuland også slår fast, til tross for oppturen på Vårt Lands måling fra mars.

Han tror det viktigste for KrF er å jobbe med kommunikasjonen til velgerne.

– Vi har ikke vært gode nok til å tydeliggjøre politikken vår, og vi må formidle hvilke verdispørsmål som står på spill.

KrF står i en unik posisjon som sentrumsparti til å hente troende velgere fra begge sider av den klassiske høyre-venstre aksen, ifølge Bjuland.

– Økonomiske spørsmål er jo viktige for oss også. Men KrF mener at vi som samfunn bør bygge på visse verdier, og de verdiene kan man forenes rundt samme hvilken politisk side man tilhører.

Og selv om KrFU-lederen er fornøyd med at to av tre unge kristen sier de har partiet som førstevalg, påpeker han at de ikke kan si seg fornøyd med det.

– Vi kan alltid strekke oss lengre. For troende i Norge bør KrF være førstevalget, sier Bjuland, som legger til at han håper at partiet også oppleves relevant for andre velgere som er opptatt av verdispørsmål.

Miljø er ikke viktig

Det funnet som overrasket Roald Zeiffert mest, var de unge kristnes holdning til klimaet. På spørsmål om det er riktig å senke levestandard for å verne miljøet har ikke unge kristne i Norge en sterk mening.

Hele 43 prosent svarer at de er noe enige, eller ikke vet. Mens det er litt over 28 prosent som er enige og sterkt enige, og 28 prosent som er uenige eller sterkt uenige.

OVERRASKET: At mange kristne er noe likegyldige til miljøtiltak er det som overrasket høyskolelektor Roald Zeiffert mest fra undersøkelsen hans. (Erlend Berge)

– Jeg tror det er liten kobling mellom hva det kristne fellesskapet betyr for folk og hvilket utslag det har for miljøet. Jeg ser ikke hvordan troen påvirker synet på miljøet, sier Roald Zeiffert.

– Finner verken «kristensosialister» eller «Trump-folk»

Til sammen får Arbeiderpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti (SV) bare åtte prosent av stemmene fra de unge kristne i Zeifferts undersøkelse.

Om man legger til MDG er tallet oppe på tolv. Rødt og SV alene har kun fire prosent oppslutning. Man ser altså ikke et klart tegn på at andelen «kristensosialister» er høy, ifølge Zeiffert.

– Vi finner verken kristensosialister eller Trump-folk i undersøkelsen vår, for å si det forenklet.

For det er heller ikke høy oppslutning blant partier på ytre høyre. Det er bare tre prosent som oppgir i undersøkelsen at de stemmer på partiet Konservativ, tidligere Partiet de Kristne.

[ KrFU vedtok å frede abortgrense ]

Bibelen påvirker mest

Å svare at Bibelen er viktig i deres liv påvirket svarene mer enn deltakelse i gudstjenester, forteller Zeiffert. Dette påvirket særlig tre holdninger.

– De som sier Bibelen er viktigst, har klart mer konservative syn på abort og homofili, men også en del mer konservative syn på samboerskap, sier han.

Han finner derimot liten sammenheng mellom bibellesning og gudstjenestebesøk og syn på innvandring. Han mener det er en enkel forklaring på det.

– Unge kristne har rett og slett veldig liberale holdninger til innvandring uavhengig av de faktorene.